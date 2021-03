Eddie Murphy révèle qu’il a des plans pour le troisième film à venir en Amérique

Promouvoir son nouveau film Coming 2 America, une sequel à la 1988 original, Murphy est apparu sur Habitent! avec Kelly et Ryan à parler de la franchise – et de son avenir.

Murphy, 59 ans, a révélé qu’un troisième film est potentiellement en préparation et qu’il a une «idée» pour cela.

« Je dois avoir 75 ans pour le faire, et ne pas me maquiller comme 75 mais vraiment 75 ans. «

La nouvelle suite a atterri sur Amazon Prime plus tôt ce mois-ci, 33 ans après l’original.

Alors que le premier film a été réalisé par John Landis, cette fois, nous avons Dolémite Est mon nom et Empire directeur Craig Brewer à la barre.

Aux côtés de Murphy, d’autres font leur retour sont les personnages King Jaffe Joffer (James Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) et l’équipe hétéroclite du salon de coiffure.

Il a dit: «Ce que je suis le plus enthousiasmé par le public, c’est à quel point ce film est incroyable.

« Nous avons de nouveaux acteurs incroyables comme Wesley Snipes, Tracy Morgan, Leslie Jones, Jermaine Fowler, KiKi Layne et ma propre fille, Bella Murphy, entre autres, qui sont toutes si drôles et ont vraiment apporté leur A-game. C’est juste une superbe photo et je suis ravi de voir le public la voir. «