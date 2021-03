Un garçon de 11 ans découvre une amulette de l’époque biblique lors d’une randonnée dans le désert du Néguev

Un garçon de 11 ans est allé faire une randonnée dans le désert avec ses parents et a découvert une figurine de protection des enfants datant de l’ère biblique, il y a environ 2500 ans.

Zvi Ben-David et sa famille faisaient une randonnée près de Nahal HaBesor, une rivière qui traverse le désert du Néguev dans le sud Israël , quand il a repéré un objet qui s’est avéré être une statuette en céramique d’une femme, des représentants des autorités israéliennes des antiquités (IAA) écrit sur Facebook le 9 mars.

La petite silhouette avait un nez proéminent, un foulard couvrant sa tête et les bras croisés repliés sous ses seins nus. La statuette, qui mesurait environ 7 centimètres de haut et 6 cm de large, a probablement été coulée dans un moule, selon la publication Facebook. Au cours des cinquième et sixième siècles avant JC, ces figurines étaient couramment utilisées comme amulettes porte-bonheur, pour protéger les enfants ou promouvoir la fertilité, selon l’IAA.

En rapport: La Terre Sainte: 7 découvertes archéologiques étonnantes

Après que Ben-David ait trouvé l’artefact, sa mère Miriam Ben-David, une guide professionnelle, a contacté l’archéologue de l’IAA Oren Shmueli et s’est arrangée pour livrer la figurine au Département des trésors nationaux de l’IAA, pour recherche et préservation.

Shmueli et Debora Ben-Ami, conservatrice de l’âge du fer et des périodes perses pour l’IAA, étudieront plus en détail la figurine pour mieux comprendre comment les représentations de figures humaines ont été incorporées dans les rituels superstitieux à l’époque biblique, a déclaré Shmueli.

Tout au long du passé d’Israël, des figurines de femmes aux seins nus ont été couramment trouvées dans les maisons des gens, « comme le symbole hamsa aujourd’hui » – une amulette du Moyen-Orient en forme de main avec un œil ouvert dans la paume, exposée ou portée pour conjurer la malchance et se protéger du mauvais œil, selon le post Facebook. Il y a des milliers d’années, les images de femmes aux seins découverts avaient une signification similaire, promettant «protection, chance et prospérité», a déclaré Shmueli.

Zvi Ben-David a trouvé la figurine en visitant le désert du Néguev avec sa famille. (Crédit d’image: Oren Shmueli, Autorité des antiquités d’Israël)

D’autres types d’amulettes dans le monde antique avaient des utilisations plus rares, telles que les attaques gênantes de mauvais esprits buveurs de sang . Mais pendant l’Antiquité, lorsque la connaissance médicale et la compréhension de hygiène était limité, il n’est pas étonnant que les gens se soient fréquemment tournés vers les amulettes comme un coup de pouce protecteur supplémentaire pour une bonne santé continue et pour aider à surmonter les dangers et les défis de la vie quotidienne.

« En l’absence de médecine avancée, les amulettes ont donné de l’espoir et un moyen important d’appeler à l’aide », a déclaré Shmueli.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.