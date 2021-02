Le faucon et le soldat de l’hiver présente Adepero Oduye en tant que soeur du faucon

Dans une nouvelle mise à jour concernant la prochaine série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver, Disney a confirmé que l’actrice Adepero Oduye avait été choisie dans la série en tant que Sarah Wilson, soeur de Sam Wilson alias Falcon, un personnage interprété dans la série par Anthony Mackie. La mise à jour a été confirmée après qu’un message de Disney sur les réseaux sociaux a révélé que Mackie, Oduye et la réalisatrice Kari Skogland avaient sous-titré Oduye dans le rôle de Sarah Wilson.

Adepero Oduye est connue pour ses apparitions au cinéma dans 12 Years A Slave (2013), Widows (2018) et Pariah (2011). Pour Pariah, elle a été nominée pour l’Independent Spirit Award de la meilleure femme principale. Elle a également été vue dans le drame policier biographique d’Ava DuVernay Quand ils nous voient (2019).

Le faucon et le soldat de l’hiver placerait, pour la première fois, le Falcon de Sam Wilson comme un personnage de premier plan. Bien que beaucoup de choses aient été discutées sur Bucky Barnes de Sebastian Stan dans le MCU, on sait peu de choses sur Falcon, sauf qu’il faisait partie des forces paramilitaires. Avec l’implication d’Oduye et l’introduction de Sarah Wilson, nous pourrions enfin avoir un aperçu de la vie passée de Sam.

Dans les bandes dessinées, Sarah Wilson, plus tard nommée Sarah Casper après le mariage, est une veuve avec un fils nommé Jody Casper. Bien que Sarah n’ait pas de personnage de super-héros comme son frère, elle est une partie importante de la trame de fond de Falcon. Probablement dans la série, une séquence partagée par Oduye et Mackie nous ramènera aux débuts de Falcon probablement en tant qu’enfant et peut-être à son temps de service. De cette façon, nous aurons enfin une connexion plus forte en tant que spectateurs avides avec le personnage de Falcon.

Adepero Oduye est le dernier en date de quelques confirmations de casting surprenantes après que Don Cheadle a été confirmé pour revenir en tant que James Rhoades / War Machine dans la série. Le faucon et le soldat de l’hiver serait la deuxième entrée de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. La série serait également la première à se connecter directement aux événements après Avengers: Fin de partie. Bien que WandaVision ait en partie abordé le Blip, il n’y a pas eu grand-chose qui ait été révélé sur le monde dans le MCU après Endgame.

Les deux premières bandes-annonces indiquent que la série mettra Wilson et Barnes dans une position difficile qui les conduirait probablement à rompre les protocoles, tout en combattant leur propre conscience troublée. L’émission présentera également les Flag-Smashers, un groupe anti-patriotique ayant des liens communistes dans la bande dessinée. Les détails de base de l’intrigue sont encore secrets, mais selon la bande-annonce, nous pouvons nous attendre à beaucoup d’action dans la série.

Le faucon et le soldat de l’hiver sera une mini-série en six parties et commencera à diffuser sur Disney + le 19 mars, avec de nouveaux épisodes hebdomadaires à suivre. Outre Anthony Mackie et Sebastian Stan, la série mettra également en vedette Emily Vancamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle de Helmut Zemo, Wyatt Russel dans le rôle de John F. Walker / agent américain et Georges St-Pierre dans le rôle de Georges Batroc.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming