Chau Outlander : Sam Heughan triomphe sur Netflix avec des films

Ces derniers temps, les acteurs européens ont commencé à piétiner à Hollywood et, l’un d’eux est Sam Heughan. L’interprète, catapultée à la renommée internationale grâce à l’arrivée de Étranger Sur Netflix, il est actuellement l’une des stars les plus acclamées par le public et, en fait, c’est lui-même qui n’arrête pas d’ajouter des projets à son agenda.

Bien qu’il soit actuellement en vacances au Mexique après la fin du tournage de la sixième saison de Étranger, Sam Heughan continue de triompher sur Netflix, mais cette fois ce n’est pas grâce à la série basée sur les livres de Diana Gabaldón. Il est de notoriété publique depuis toujours que, dans les lacunes de leurs séries, les acteurs prennent le temps de travailler pour d’autres types de productions et Heughan fait partie de ceux qui profitent au maximum de son temps libre en dehors de l’Écosse.

Sam Heughan en vacances au Mexique. Photo : (@samheughan)



C’est pourquoi, à l’heure actuelle, l’Écossais a déjà de grands films dans son programme et, l’un d’eux est Espion qui m’a largué. Le film, dans lequel Heughan n’est pas le protagoniste exclusif, mais a toujours un rôle important, est arrivé sur Netflix le 17 avril et ne cesse de récolter des succès mondiaux, étant l’un des films les plus drôles et d’action de la dernière météo.







Ce long métrage, dans lequel Sam Heughan joue Sebastian Henshaw, a Mila Kunis comme protagoniste et suit l’histoire d’Audrey, une jeune femme qui, malheureuse après sa rupture, découvre que son ex est une espionne et qu’après cette supercherie, elle sera chargée de sauver le monde dans une mission qu’elle entreprend avec son meilleur ami. Cependant, ce n’est pas le seul succès sur lequel Sam est.

C’est que, comme il l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux, le 27 août prochain, il arrivera sur Netflix SAS : notice rouge. Un thriller et un film d’action dans lequel une petite armée de criminels bien entraînés a détourné l’Eurostar dans la Manche et cela signifie que, lors d’un voyage de Londres à Paris avec sa petite amie, un agent des forces spéciales doit passer à l’action.