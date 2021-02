Découvrez les 6 meilleures applications pour apprendre le code Morse en toute simplicité

Vous obtiendrez la montre intelligente que vous recherchez depuis longtemps.

Le code Morse est un système de symboles et de règles qui vous permet de composer et de déchiffrer un message. Comme vous devez l’imaginer, ce n’est pas quelque chose qui s’apprend du jour au lendemain. Pour cette raison même, nous allons vous présenter aujourd’hui Les 6 meilleures applications pour apprendre le code Morse en toute simplicité.

Au cours de l’année 1837, Samuel Morse et Alfred Vail ont travaillé sur un système télégraphique dans lequel une combinaison de lignes et de points a été utilisée, c’est-à-dire des signaux télégraphiques qui diffèrent par la durée du signal actif. Morse a développé la première version de son code en 1837 pour envoyer des numéros, qui devaient ensuite être convertis en messages complets à l’aide d’un livre de codes. Le code a été élargi par Vail en 1841 avec des lettres et autres signes de ponctuation, créant ainsi le code actuel. Morse a reconnu la pertinence de ce système et l’a immédiatement breveté en conjonction avec le télégraphe électrique.

Comment écrire du code Morse avec Gboard pour Android

Les applications pour apprendre les langues sont nombreuses, par exemple, mais il existe peu d’applications Android qui peuvent vous aider à apprendre le code Morse. Voulez-vous apprendre le code morse dans le confort de votre Android? Ensuite, téléchargez certains des outils qui apparaissent dans cette liste.

Meilleures applications pour apprendre le code morse sur Android

morsee: Profitez du code Morse

Mentor Morse

Joueur de Morse

Traducteur M³: code Morse

Application facile à utiliser et à apprendre dans laquelle écrivez le texte et sélectionnez le mode de code morse avec lequel vous souhaitez l’envoyer. Envoyez du code morse par flash, par vibration, par son ou combinez-les comme vous le souhaitez.

Une application parfaite pour apprendre le code morse international facilement et rapidement. Idéal pour les camps d’été, pour envoyer des messages secrets ou pour résoudre une situation d’urgence.

Le code Morse de Bhandarkar Publications est un application puissante pour l’enseignement du code morse grâce à des tutoriels. Commencez à apprendre le code morse pour les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux. Nous parlons de l’une des applications les plus populaires sur Google Play Store pour apprendre le code morse.

C’est un outil fonctionnel, sans publicités ennuyeuses et avec une bonne gamme de possibilités comme utiliser une lampe de poche ou un son.

Commencez à apprendre le code Morse en appuyant simplement sur un bouton dans votre langue. Application est livré avec une feuille de triche pour que vous puissiez apprendre chacun des codes. En outre, il dispose également d’une fonction d’édition facile à modifier lorsque vous faites des erreurs.

L’application vous permet traduire facilement du code morse en alphabet. Il traduit également la phrase en code Morse. Et comme cela est courant dans ces types d’applications, vous pouvez jouer par son et vous pouvez même modifier sa vitesse à partir des paramètres.

Morse Mentor fournit un moyen facile d’apprendre le code morse en utilisant la méthode Koch. Commencez par écouter 2 caractères et entrez ce que vous entendez. Si vous obtenez une précision globale de 90%, vous pouvez passer à 3 caractères et répéter le processus.

Grâce à ce mode, vous commencerez à apprendre le code à des vitesses plus élevées et vous pourrez utilisez-le comme opérateur ou comme simple passionné de code morse. Ses options flexibles vous permettent d’apprendre comme vous vous sentez à l’aise et à la vitesse qui vous convient le mieux.

Joueur de Morse transformera le texte en code morse sonne comme par magie. Il a deux modes, le temps réel et l’encodage de fichier texte. En mode temps réel, les caractères que vous saisissez sur le clavier seront lus au fur et à mesure que vous tapez. En mode fichier, vous pouvez charger un fichier et le lire en code morse. Utiliser Morse Player est un bon moyen de passer de la connaissance des caractères du code Morse à l’écoute des mots.

En outre, l’utilisation du mode temps réel et de la saisie de caractères est idéale pour apprendre les sons du code morse. Une application parfaite pour les experts et pas si experts dans le domaine!

M³ est une abréviation de Miraculous Mighty Morse. Il s’agit de un traducteur de code morse miraculeux avec analyseur inclus. Avec cette application, vous serez en mesure de traduire du code morse dans une grande variété de langues.

Une caractéristique frappante de cette application est son système d’entrée à 1 bouton qui vous donnera une expérience rétro d’un autre niveau. Et si cela ne suffisait pas, est capable de produire un son 1 bit.

Et vous, quelle est l’application que vous avez le plus aimé?

