Joker: Folie à Deux Set Video révèle le chant de Lady Gaga en tant que Harley Quinn

Le film à venir Joker : Folie à deux est la suite très attendue du film à succès de 2019 Joker. Au coeur du film se trouve Lady Gagareprésente Harley Quinn, l’un des personnages les plus emblématiques et les plus aimés de l’univers Batman. Gaga apporte son style unique et sa voix puissante au rôle, insufflant une nouvelle vie au personnage. La suite est réalisée par Todd Phillips et continue l’histoire d’Arthur Fleck de Joaquin Phoenix, qui est devenu le tristement célèbre Joker. Cette fois-ci, Fleck est maintenant enfermé à Arkham Asylum, où il rencontre la psychiatre Dr Harleen Quinzel, qui montre un niveau surprenant de compréhension de sa situation. Cependant, ce qui rend la suite unique, c’est qu’elle sera racontée comme une comédie musicale, les personnages chantant tout au long du film.

Un utilisateur de Twitter avec la poignée @jokerfolienews a récemment posté un aperçu de Lady Gaga chantant dans son rôle de Harley Quinn sur le tournage de Joker : Folie à deux. Bien que Gaga ne soit pas visible dans le clip, son chant peut être entendu, donnant un aperçu de sa performance dans le film.





De nouvelles photos de tournage offrent un aperçu de Harley Quinn de Lady Gaga dans la suite de Joker

Images de Warner Bros.

Joker : Folie à deux a commencé le tournage en décembre 2022 et les fans attendaient avec impatience des nouvelles ou des mises à jour concernant le film. Récemment, plusieurs images de l’ensemble ont été publiées, donnant aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre du film. La représentation de Harley Quinn par Lady Gaga a été un point d’intérêt majeur pour les fans. Connue pour sa présence dynamique sur scène et sa capacité à se transformer en différents personnages, Gaga convient parfaitement au méchant imprévisible et complexe. Les images de l’ensemble révèlent que la version de Gaga de Harley Quinn aura une version épurée de son costume classique et de son maquillage de clown.

Le film explorera la relation entre Harley Quinn et le Joker, un élément clé de la trame de fond du personnage. Plus d’images de tournage du tournage de la suite à venir montrent que les deux seront « fous amoureux », un peu comme leurs homologues de la bande dessinée. Le film devrait suivre l’histoire d’origine de Harley Quinn, qui la voit tomber amoureuse de son patient, le Joker, alors qu’elle travaillait comme psychiatre à l’asile d’Arkham de Gotham City. Joker : Folie à deux possède une distribution impressionnante, dont Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland et Harry Lawtey.

Joker : Folie à deux est sur le point d’être un film électrisant et innovant qui repousse les limites de ce qu’une franchise de super-héros peut offrir. Avec sa promesse de numéros musicaux palpitants, ce sera à coup sûr une expérience cinématographique inoubliable. L’ajout de Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn et de la nouvelle interprétation de l’histoire du Joker par Todd Phillips a suscité un intérêt considérable pour le film, et certains anticipent la sortie du film comme un tournant potentiel pour la franchise de super-héros dans une nouvelle ère de comédies musicales. .

Joker : Folie à deux est prévu pour le 4 octobre 2024.