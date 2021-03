Le faucon et le soldat de l’hiver: ce qui se cache derrière le bras de Bucky Barnes

Le lancement officiel de Le faucon et le soldat de l’hiver Sur le service de streaming Disney +, il a de nouveau mis en évidence l’un des personnages les plus intéressants de l’univers cinématographique Marvel: Bucky Barnes, ou mieux connu sous le nom de Soldat d’Hiver. Dans un nouveau regard sur le spectacle, ils nous ont donné un nouveau regard sur son bras. Qu’est-ce qui se cache?

Dans le premier épisode, nous remarquons un Winter Soldier complètement retiré du monde des super-héros après les événements développés dans « Avengers: Endgame »où essayez-vous lutter contre les démons de son passé et essayer de se vider la conscience même en sachant que rien ne réparera ce qu’il a fait quand il a été utilisé comme arme HYDRA.

Après le claquement de Thanos et son retour dans cinq ans, Bucky progresse dans la société en tant que citoyen de plus, bien qu’il doive maintenant affronter un monde sans Captain America qui le conduira à rejoindre Sam Wilson. dans le nouveau spectacle MCU qui vient de présenter une bande-annonce qui a montré à tout le monde comment le bras de Barnes est composé.

+ Ce qui se cache derrière le bras de Bucky Barnes:

C’est la première fois que nous voyons l’intérieur de votre bras de vibranium, lequel a la technologie Wakanda. Nous observons certains Connecteurs d’alimentation violets qui semblent être basés sur la nanotechnologie de Black Panther, avec la capacité d’absorber l’énergie de l’ennemi et de l’utiliser à leur avantage. Alors que le premier chapitre laissait un soldat de l’hiver à la recherche de la paix intérieure, à un moment donné, il utilisera à nouveau cette force.

Anciennement l’acteur qui le joue, Sebastian Stan, a parlé de la santé mentale du personnage: « Il était excité à ce sujet, parce que je pense que nous en avons beaucoup parlé dans certains des autres films, et il n’y avait jamais assez de temps pour l’explorer après la guerre civile et où il était et à quel point il avait fait face, à quel point il était parti pour faire face. « .