Ce sera «Ebba», le successeur du OnePlus Nord N10 qui arrivera cette année

Un design épuré, des matériaux de qualité et une triple caméra pour le nouveau et hypothétique OnePlus Nord N10 de 2021 … Voulez-vous le voir?

Si nous regardons en arrière OneplusTout le monde semble parler en ce moment du prochain produit phare de la firme, et c’est en effet le nouveau OnePlus 9 Pro avec ses objectifs Hasselbald que nous connaîtrons en quelques heures avec beaucoup de détails … Ne vous déconnectez pas d’45Secondes.fr, vous aurez ici toutes les informations à la minute près!

En tout cas, maintenant nous en sommes venus à parler mobiles moins chers également de OnePlus lui-même, et c’est que suite au morceau lancé depuis Voice avec des informations publiées par le populaire OnLeaks, nous pouvons déjà vous apprendre à la fois le design et les premiers détails techniques de ce que sera successeur du OnePlus Nord N10, le mobile le plus abordable du constructeur chinois.

Nous parlons d’un smartphone qui évidemment attendra plus longtemps votre atterrissage, probablement même après l’été, comme des sources nous le disent, il vient de commencer son développement sous le Nom de code OnePlus «Ebba» en gardant les attentes et la coupe de la famille OnePlus Nord N.

Comme vous le verrez dans le rend publié, ce sera un terminal assez classique dans la conception, avec des lignes minimalistes et une finition très épurée où le trou pour la vitre avant se détache, le lecteur d’empreintes digitales d’un côté, le triple module photo arrière et le connecteur jack audio Norme de 3,5 mm.

Le nouveau OnePlus 9R serait encore moins cher que le Nord

Il est vrai que les cadres avant auraient pu être optimisés un peu mieux, mais c’est quelque chose qui dans la gamme la plus basique peut être compris et qui sûrement confirmer indirectement la technologie IPS pour votre panel, qui nous dit que ce sera 6,49 pouces sans indiquer la résolution ou d’autres paramètres.

La taille de l’appareil est 162,9 x 74,7 x 8,4 mm, augmentant l’épaisseur à 10,3 millimètres par la bosse du module photographique, et les matériaux seront de qualité avec un châssis en métal et un verre trempé pour l’avant, laissant pour l’arrière le polycarbonate dans une finition brillante qui imite le verre.

Pour le reste, on remarque les grilles pour haut-parleurs et micros, les Connecteur USB de type C et une finition avec l’ADN OnePlus incomparable que, pour l’instant, nous ne pouvons qu’entrevoir en attendant plus de détails sur le reste de vos possibilités, à la fois le matériel et sa disponibilité et ses prix.

Nous ne savons pas pour l’instant les plates-formes électroniques ou quels capteurs il va intégrer, donc avec certitude, en connaissant le goût engouement de OnePlus, qui nous verrons beaucoup plus dans les semaines à venir une fois que les nouveaux OnePlus 9 sont déjà parmi nous … Il faudra être patient, car il y a beaucoup d’intérêt pour ces OnePlus low-cost!

OnePlus Nord N10 5G, analyse: OnePlus marche vers le nord avec 5G et Snapdragon 690

