Le documentaire RoboCop RoboDoc termine le tournage, le clip d’entrevue de Peter Weller arrive

Après des années dans la fabrication, le tant attendu RoboCop le documentaire a enfin terminé le tournage. Ce n’est pas tout, comme les cinéastes derrière RoboDoc: la création de Robocop ont annoncé que nul autre que Peter Weller, l’acteur original qui a donné vie au personnage, sera présenté dans le film. Ils ont même publié un bref clip taquinant l’interview.

RoboDoc présentera ce qui est décrit comme une « longue interview » avec Peter Weller. Le bref clip voit Weller s’asseoir pour la conversation. L’acteur aide également à annoncer la sortie prochaine du doc, qui devrait se produire bientôt maintenant que tout est dans la boîte. Les cinéastes ont fait l’annonce sur Twitter, en disant ce qui suit parallèlement à la sortie du clip.

«RoboCop! Qui est-il? Qu’est-il? D’où vient-il?’

BIEN NOUS AVONS LES RÉPONSES! Nous sommes plus que ravis d'annoncer lui-même « RoboCop », Peter Weller rejoint RoboDoc: The Creation of #RoboCop.

« RoboCop! Qui est-il? Qu’est-il? D’où vient-il?’ Eh bien, nous avons les réponses! Nous sommes plus que ravis d’annoncer RoboCop lui-même, Peter Weller rejoint RoboDoc: la création de RoboCop. «

Christopher Griffiths et Eastwood Allen co-réalisent le film, qui est en préparation depuis quatre ans. Cult Screenings UK et Red Rock Entertainment sont à l’origine de la production. Outre Peter Well, l’exploration approfondie du classique de science-fiction des années 80 de Paul Verhoeven comportera de nombreuses autres interviews. Certains des autres membres de la distribution et de l’équipe qui devraient apparaître incluent Verhoeven, Nancy Allen, Kurtwood Smith, Ray Wise, Ronny Cox, Phil Tippett et Bart Mixon. Gary Collins de Red Rock Entertainment avait ceci à dire dans une déclaration.

« Il n’y a jamais eu de film documentaire comme RoboDoc et l’accès unique aux archives, les interviews exclusives, le souci du détail et une éthique visuelle époustouflante font de ce film une production vraiment unique et dont nous sommes très fiers de faire partie. »

RoboCop est sorti à l’origine en 1987. C’était un succès relativement important en son temps. Mais son véritable héritage se trouvera dans les années à venir, car il est devenu l’un des films de science-fiction les plus influents jamais réalisés. Il a lancé une franchise, avec RoboCop 2 et RoboCop 3 suivi en 1990 et 1993, respectivement. Peter Eh bien, il est à noter, n’est pas revenu pour le troisième versement. Un remake a également été publié en 2014, mettant en vedette Joel Kinnaman dans le rôle principal. Le consensus général est qu’aucune des entrées suivantes n’a réussi à capturer la même magie que l’original.

Mis à part le documentaire, la franchise cherche à faire un retour sur plusieurs fronts. D’une part, une suite intitulée RoboCop Returns est en préparation depuis plusieurs années. À l’origine, le directeur du district 9, Neill Blomkamp, ​​devait être à la barre. Après son départ, Abe Forsythe est intervenu. De plus, une série préquelle suivant le personnage de Dick Jones est en cours de développement avec le scénariste original Ed Neumeier. RoboDoc: la création de RoboCop n’a pas encore de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Assurez-vous de vérifier le nouveau clip par vous-même. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

