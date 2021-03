Harley Quinn Saison 3: Lisez tous les derniers détails sur les spectacles !!!!!

Harley Quinn ‘est une série télévisée d’animation pour adultes basée sur le personnage éponyme de DC Comics. Il suit le supervillain après avoir quitté son petit ami, le Joker, après avoir réalisé que son amour pour lui n’était pas partagé. Il suit principalement Harley Quinn et sa meilleure amie Poison Ivy dans leurs mésaventures. Justin Halpern, Patrick Schumacker et Dean Lorey ont eu l’idée du spectacle.

La série de comédie noire de super-héros a reçu des éloges de la critique et une forte réponse du public lors de sa sortie initiale. Il a reçu des éloges pour son animation, sa comédie noire, la création de personnages et le doublage au cours de deux saisons. Les fans n’ont pas pu contenir leur enthousiasme après la note passionnante sur laquelle se termine la deuxième saison. Ils attendaient l’annonce d’une troisième saison en haletant.

Quand la troisième saison de Harley Quinn sera-t-elle sortie?

La saison 2 de «Harley Quinn» a été créée sur DC Universe le 3 avril 2020 et s’est terminée le 26 juin 2020. La deuxième saison se compose de 13 épisodes, chacun d’une durée d’environ 23 minutes.

Voici ce que nous savons de la troisième saison jusqu’à présent. Le 18 septembre 2020, près de trois mois après la fin de la deuxième saison, la série a été renouvelée pour une troisième saison. Cependant, aucune date de sortie n’a été annoncée. L’enregistrement de la saison 3 a commencé en février 2021, selon le compte Twitter de Schumacker.

La troisième saison de dix épisodes fera ses débuts sur HBO Max en 2021, la production devant être terminée à temps. En conséquence, les téléspectateurs devraient s’attendre à ce que la saison 3 de « Harley Quinn » soit diffusée sur HBO Max à la fin de 2021.

Terrain

Alors qu’ils se dirigent vers le coucher du soleil à la fin de la deuxième saison, Harley Quinn et Poison Ivy finissent par professer leur amour l’un pour l’autre. Le PD de Gotham est également après eux, donc il n’y a pas que des arcs-en-ciel et des papillons. Jusqu’à ce que le commissaire Gordon n’échoue le mariage, Ivy devait épouser Kite Man. Harley et Ivy sont forcés de s’échapper après cet incident.

Étant donné qu’ils ont tous les deux des bagages issus de relations passées abusives, la troisième saison se concentrera sur la relation entre Harley et Ivy et ce que cela signifie pour eux d’être ensemble. Sans parler du fait qu’ils ont des ennemis qui veulent leur mort. Étant donné que certaines parties de la saison 3 seront vues du point de vue d’Ivy, nous allons jeter un coup d’œil dans son esprit.

Dans la prochaine saison de «Harley Quinn», un épisode musical est également prévu. La troisième saison se concentrera presque certainement sur les raisons pour lesquelles le service de police de Gotham City échoue à ses résidents. En conséquence, nous devrions nous attendre à ce que le commissaire Gordon soit critiqué. DC a révélé une suite de la bande dessinée pour l’émission le 20 février 2021, qui sera liée au scénario de la troisième saison.

