Le dernier œuf de Pâques de Google est comme un économiseur d’écran DVD: c’est ainsi que cela fonctionne

Ce n’est un secret pour personne que Google, le moteur de recherche, a un grand nombre d’oeufs de Pâques qui sont activés en effectuant une certaine recherche spécifique. Certains d’entre eux sont « Do a barrel roll », « Green Hill Zone » (cliquez sur l’icône Sonic), « Askew », « Recursion », Google Pirate ou « Blink HTML ». Il y en a beaucoup et aujourd’hui nous en avons un de plus qui imite le économiseur d’écran DVD légendaire.

Pour l’utiliser, il vous suffit d’aller sur Google et de rechercher l’un de ces termes: «Écran de veille DVD», «DVD rebondissant» ou «Écran de veille DVD». Une fois dans les résultats de la recherche, nous attendons une seconde et le logo Google commencera à bouger et à rebondir à chaque fois que vous toucherez un côté. Et cela touchera-t-il le coin à un moment donné? Oui, en principe, il devrait.

« DVD Screensaver » attend déjà

Lorsque nous faisons la recherche et que le logo commence à rebondir, il change de couleur à chaque fois qu’il touche l’un des côtés. Il alternera entre les couleurs officielles de l’entreprise: bleu, rouge, jaune et vert. Le logo continuera à bouger même si nous faisons défiler la page vers le bas et, en fait, il n’y a aucun moyen de l’arrêter. Il continuera à avancer jusqu’à ce que nous entrions un lien ou retournions à la page principale de Google.

Comme expliqué @_zouhir, Ingénieur logiciel de recherche Google, théoriquement, le logo devrait toucher le coin à un moment donné. « Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend », précise l’ingénieur sur son profil Twitter. La seule option dont nous disposons pour manipuler un peu le système est de changer la taille de la fenêtre pour essayer différents paramètres et voir si nous pouvons faire en sorte que le logo touche le coin. On ne sait pas si quelque chose se produit quand cela se produit.

D’après ce que nous avons pu prouver, cet œuf de Pâques ne fonctionne que dans le moteur de recherche pour pc. Si on fait la même recherche sur iOS et Android, malheureusement, le logo ne bouge pas. C’est un œuf de Pâques le plus curieux et, disons-le, une référence claire au mème bien connu de l’économiseur d’écran DVD. Comme nous l’avons dit, vous pouvez le tester en écrivant « DVD Screensaver » dans Google ou, si vous préférez, en cliquant directement sur ce lien.

Via | 9to5Google