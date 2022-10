Pixel 7 et Pixel 7 Pro révélés : meilleurs appareils photo et avec Tensor G2

Google a officiellement dévoilé hier les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La caméra et le processeur en particulier ont été mis à niveau, sinon les changements sont limités. La toute nouvelle montre Pixel Watch et la nouvelle tablette Pixel ont également été présentées lors de l’événement de lancement.

En raison de nombreuses fuites au cours des dernières semaines et des derniers mois, l’effet de surprise lors de l’événement de lancement était largement absent. À la fois optiquement et techniquement, Google ne fait que peaufiner les deux appareils. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont visuellement basés sur le prédécesseur. La barre de caméra frappante se retrouve à nouveau sur le dos en aluminium.

Nouveau processeur et Pixel 7 plus petit

Le Pixel 7 Pro est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ de 3 120 x 1 440 pixels (512 ppi) – exactement comme le Pixel 6 Pro. Cependant, Google installe un meilleur panneau censé fournir une luminosité supérieure de 25% (maximum 1 500 nits). Le Pixel 7 est techniquement aussi largement basé sur son prédécesseur. L’écran OLED est à nouveau livré avec une résolution FHD+ de 2400×1080 pixels (416 ppi). Cependant, la taille de l’écran a été réduite de 6,4 pouces à 6,3 pouces par rapport au prédécesseur.

Pour le processeur, Google s’appuie sur la nouvelle puce Tensor G2 ARM pour les deux appareils Pixel. La puce se compose de deux cœurs Cortex-X1 hautes performances, de deux cœurs Cortex-A76 et de quatre cœurs Cortex-A55 efficaces. La nouvelle génération sera également fabriqué en 4 nm au lieu de 5 nm.

Télécaméra avec zoom optique 5x

En ce qui concerne l’appareil photo, à première vue, beaucoup de choses sont restées les mêmes avec les appareils Pixel 7. Encore une fois est le Capteur principal de 50 mégapixels à bord. Cependant, Google a doté le Pixel 7 Pro d’une mise au point automatique pour l’appareil photo ultra grand angle. De plus, le champ de vision est désormais de 125,8 degrés – plus que le prédécesseur.

Autre nouveauté : la télécaméra dispose désormais d’un zoom optique 5x. Cependant, la nouvelle caméra frontale, dotée d’un capteur de 10,8 MP – avec reconnaissance faciale, est exactement la même sur les deux appareils. Le lancement officiel des ventes des deux smartphones Pixel est le 13 octobre.

Nouvelle montre Pixel et nouvelle tablette Pixel



La voici : la nouvelle Google Pixel Watch.



Image : © Google 2022



Avec la nouvelle Pixel Watch, Google veut s’impliquer sur le marché de la smartwatch. La montre avec le système d’exploitation Wear OS 5.3 est livrée dans un boîtier fin d’un diamètre de 41 mm et d’une hauteur de 12,3 mm. Également à bord : 4G, GPS, WiFi, Bluetooth, boussole, gyroscope, accéléromètre, altimètre et une batterie de 294 mAh pour jusqu’à 24 heures d’autonomie. Pour un suivi optimal de la condition physique, la Pixel Watch dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque optique et d’un compteur de saturation en oxygène. Le début officiel des ventes est le 13 octobre.

En marge de l’événement de lancement, Google a également annoncé de nouveaux détails sur la tablette Pixel. Cependant, les informations à ce sujet sont limitées. La tablette serait équipée de la nouvelle puce Tensor G2 ARM et out entièrement en aluminium recyclé. Une caractéristique intéressante : à l’aide d’une station d’accueil spéciale, la tablette peut également être utilisée comme centre de maison intelligente. La sortie de la Pixel Tablet est prévue pour le premier semestre 2023.