Hunter Echo ne s’excuse pas auprès de Millie Bobby Brown dans la vidéo d’excuses TikTok

Hunter Echo a également accusé les gens de « diffuser des informations qui ne sont pas vraies ».

AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT : Cette histoire contient une discussion sexuelle graphique et certains peuvent trouver des détails bouleversants.

Hunter Echo a publié une vidéo d’excuses après avoir reçu un contrecoup pour ses commentaires « offensants » à propos de Millie Bobby Brown.

Mardi (12 juillet), la star de TikTok, Hunter Echo, a essuyé des tirs après avoir affirmé qu’il avait « soigné » Millie Bobby Brown. Prendre à Instagram en direct. La jeune femme de 21 ans a déclaré : « Oui, non, je l’ai soignée. Tout ce que j’ai fait était tout à fait légal et cela a été approuvé par tous ceux avec qui j’étais… Je n’ai aucune raison de m’excuser. »

Millie, qui a maintenant 17 ans, serait sortie avec Hunter l’année dernière alors qu’elle n’avait que 16 ans. Les représentants de Millie ont depuis nié les affirmations « haineuses » et « malhonnêtes » de Hunter et maintenant Hunter s’est adressé à TikTok pour s’excuser pour ce qu’il a dit.

LIRE LA SUITE: Les représentants de Millie Bobby Brown nient que la star de TikTok, Hunter Echo, l’a « soignée »

Hunter Echo ne s’excuse pas auprès de Millie Bobby Brown dans la vidéo d’excuses de TikTok. Photo : @Hunter_Ech0 via TikTok, Athanlee B. Mirador/Sipa USA

Dans une vidéo TikTok, Hunter a déclaré: « Je voulais parler de l’incident de diffusion en direct qui s’est produit. Cela n’aurait jamais dû arriver. Au cours de ces deux ou trois heures, je me saoulais de plus en plus. Après avoir continué à voir à quel point les commentaires étaient négatifs et voir et entendre ce que les gens me disaient alors qu’ils ne savent rien. Je m’énervais de plus en plus. Je suis devenu négligent et j’ai dit des choses qui n’auraient jamais dû être dites. »

Il a ensuite ajouté: « Je vois aussi beaucoup de clips partout sur Internet de certaines parties parce que les gens essaient de rendre les choses 10 fois pires. Il y a déjà des histoires qui ne sont pas du tout correctes et qui n’ont jamais été dites. C’est tout. vous êtes en train de répandre des choses qui ne sont pas du tout vraies. «

Hunter a terminé en disant: « Je suis désolé pour le livestream. Je ne suis pas fier de la façon dont j’ai parlé. Cela avait l’air très immature. Cela avait l’air horrible pour ma famille, ça avait l’air horrible pour moi, ça avait l’air horrible pour mes amis. J’aurais dû j’y ai mis fin, au moment où ça a commencé à devenir mauvais mais j’ai choisi de ne pas le faire. J’ai dit ce que j’ai dit et je ne peux pas le retirer. Je veux juste que vous sachiez que je ne suis pas d’accord avec ce que j’ai dit. Je ne suis pas essayer de le justifier du tout. »

Dans l’état actuel des choses, Hunter ne s’est pas encore excusé directement auprès de Millie. Nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂