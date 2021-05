Revue de ceux qui me souhaitent la mort: des méchants impitoyables volent la vedette dans Thriller Fiery

Ceux qui me souhaitent la mort est un thriller fougueux et intense dominé par une paire de méchants spectaculairement impitoyables. Angelina Jolie joue le rôle d’un fumigène traumatisé qui est obligé de défendre un garçon en fuite contre des assassins d’élite. Adapté du roman de Michael Koryta, le film a une intrigue simple avec une maigre exposition de personnages. Mais frappe comme un train de marchandises avec une violence atroce, un rythme de feu rapide et une direction habile de l’auteur néo-occidental Taylor Sheridan.

À Jacksonville, en Floride, un juricomptable, Owen (Jake Weber), regarde les nouvelles du matin avec une grande détresse. Un incendie à Fort Lauderdale a tué un procureur de district et toute sa famille. Il attrape son jeune fils, Connor (Finn Little), et sort de la maison en courant. Ils sautent l’école aujourd’hui et partent en road trip. Pendant ce temps au Montana, Hannah Faber (Angelina Jolie) se réveille sous le choc d’un cauchemar vif. Fumeuse et pompière forestière chevronnée, elle a été reléguée au poste de guet après avoir échoué à une évaluation psychologique.

Hannah se saoule avec ses pompiers. Elle agace le shérif local, Ethan (Jon Bernthal), avec ses singeries. C’est son ami, mais veut juste rentrer à la maison avec sa femme enceinte (Medina Senghore). Après un coup de foudre à la tour, Hannah soigne ses blessures dans une crique voisine. Elle aperçoit un garçon couvert de sang, qui la fuit. Quand Hannah parvient enfin à calmer Connor, il lui dit la terrifiante vérité. Il est pourchassé par des hommes (Nicholas Hoult, Aidan Gillen) qui ne reculeront devant rien pour le tuer.

Ceux qui me souhaitent la mort ne s’attarde jamais ni n’explique aucun détail du récit. Cela commence par un bang, littéralement, et ne s’arrête pas. Le scénario entier est essentiellement constitué de prédateurs traquant des proies dans les bois profonds du Montana avec un feu qui fait rage les chassant tous. Réalisateur / co-scénariste Taylor Sheridan (Sicario, Contre vents et marées, Yellowstone) fonctionne fermement dans sa timonerie. Ses personnages vivent et meurent avec un but précis. Il n’y a jamais de déambulation. La raison de la poursuite n’est jamais expliquée. Cette approche fonctionne à une faute. Il reste encore beaucoup d’inconnus à la fin du film.

Les antagonistes volent la vedette à Angelina Jolie. Les acteurs vétérans Aidan Gillen et Nicholas Hoult sont aussi sanguinaires qu’ils viennent. J’ai trouvé leur dynamique relationnelle beaucoup plus intéressante que Jolie et le garçon. Les assassins tuent avec précision et efficacité. Personne qui voit son visage ne peut être laissé en vie. Chaque rencontre avec eux est mortelle. Gillen, célèbre pour son interprétation de Lord Petyr Baelish, alias Littlefinger sur Jeu des trônes, analyse leurs actes sanglants comme un chirurgien. Sa prestation impartiale et l’obéissance inébranlable de Hoult sont fascinantes à voir.

Ceux qui me souhaitent la mort a des effets spéciaux qui sont essentiels à l’action. Le feu est à la fois un ennemi et un sauveur. Quelques scènes sont évidemment CGI, mais semblent suffisamment réelles pour être menaçantes. Être coincé entre des méchants et une boule de feu brûlante est une situation infernale. Taylor Sheridan utilise un excellent travail de caméra et de montage pour aider les effets à créer un point culminant passionnant.

Angelina Jolie revient dans le wagon d’action après des années à proposer des plats dramatiques et adaptés aux enfants. Les joueurs de soutien sont plus intrigants ici, mais elle a toujours les côtelettes pour titrer un film d’action solide. Ceux qui me souhaitent la mort est une production de BRON Studios, Creative Wealth Media Finance et Film Rites. Il sortira simultanément dans les salles et sur HBO Max le 14 mai par Warner Bros.

Sujets: HBO Max, Streaming

