La vraie raison de la sortie de Fantastic Beasts 3 de Johnny Depp expliquée

Les fans du Bêtes fantastiques La franchise a été choquée d’apprendre que Warner Bros avait demandé à Johnny Depp de quitter le rôle du méchant central Gellert Grindelwald. Les raisons de la décision n’étaient pas claires jusqu’à présent, mais un nouveau rapport a fait surface qui indique que la vraie raison pour laquelle Depp a quitté Bêtes fantastiques 3 est dû à un changement de cadres de studio chez Warner Bros.

Depuis la sortie du deuxième film de la franchise dérivée, Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, AT&T a fusionné avec Warner Bros. ‘ la société mère Time Warner, une décision qui a entraîné des changements radicaux pour WarnerMedia. Cette fusion a entraîné de grands changements au sommet, notamment le PDG Jason Kilar et la chef de studio Ann Sarnoff, et, selon le rapport, ils abordent les nouvelles productions avec un manque général de tolérance pour «le genre de controverse que chaque grand studio a a dû survivre à un moment ou à un autre pour courtiser des talents mercuriels – mais historiquement populaires – comme Johnny Depp. «

Le talent derrière Bêtes fantastiques ne manque pas de chiffres controversés, le créateur et écrivain JK Rowling et la star Ezra Miller ayant tous deux été pris dans leur propre réseau de controverses au cours des derniers mois, mais il semble que le verdict dans l’affaire de diffamation de Depp contre un tabloïd britannique puisse ont été la goutte d’eau, le studio décidant finalement de se séparer de l’acteur nominé aux Oscars.

Bien que Depp ne soit plus impliqué dans Bêtes fantastiques 3, il a été révélé que l’acteur recevrait l’intégralité de son salaire de plus de 10 millions de dollars grâce à une clause de paiement ou de jeu dans son contrat. Depp aurait filmé une scène pour la suite du monde sorcier, et bien qu’elle puisse rester inutilisée, il est toujours dans une grosse paie.

Alors, les yeux se tournent vers ce qui sera fait avec le personnage, Warner Bros. ayant depuis publié une déclaration dans laquelle ils confirment que le rôle sera refondu, « Johnny Depp quittera la franchise Fantastic Beasts. Nous remercions Johnny pour son travail. « Fantastic Beasts 3″ est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. » Bien sûr, cela n’a pas empêché les fans de lancer une pétition demandant que Depp soit ramené, avec #JusticeForJohnnyDepp maintenant tendance sur les médias sociaux.

Bêtes fantastiques 3 a récemment commencé le tournage après un retard de production et devrait jouer Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scamander, Jude Law dans celui de Dumbledore, Ezra Miller dans celui de Credence, Alison Sudol dans celui de Queenie Goldstein, Dan Fogler dans celui de Jacob Kowalski et Katherine Waterston dans celui de Tina Goldstein. Le créateur de Harry Potter, JK Rowling, écrit le scénario aux côtés de Steve Kloves, avec le réalisateur de retour David Yates à la barre.

Alors que les détails du tracé pour Bêtes fantastiques 3 rester étroitement caché, on dit qu’il s’agit d’une « préparation à la Seconde Guerre mondiale », et comprendra un rôle important pour le moldu de la star Dan Fogler, Jacob Kowalski. « J’ai beaucoup à faire dans celui-ci, ce qui me passionne vraiment », a révélé Fogler plus tôt cette année. Il a ensuite révélé qu’il était prévu de faire plusieurs autres suites avant qu’elles ne soient terminées. « Le tout est en train de construire pour – frapper du bois – nous pouvons faire cinq films ici. »

Bêtes fantastiques 3 devrait sortir en salles le 15 juillet 2022. Cela nous vient de Variety.

