Gaten Matarazzo se détache de Stranger Things et joue dans son propre film pour Paramount +

PARAMONT+

L’acteur qui incarne Dustin Henderson dans la série Netflix a un nouveau projet. Ce sera votre rencontre avec une figure de Marvel et Spider-Man à l’écran !

© GettyGaten Matarazzo joue Dustin Henderson dans Stranger Things.

Tout acteur qui rejoint Netflix sa popularité est garantie dans le monde entier. Cependant, il y a des années, ce défi semblait complètement incertain. L’arrivée de choses étranges à la plateforme de streaming était un avant et un après qui a réussi à le réaffirmer. Et c’est que des enfants complètement inconnus du public sont devenus de grandes stars de l’industrie du divertissement. L’un d’eux a réussi à se démarquer : Gaten Matarazzo. Et il a un nouveau projet !

L’acteur fait partie de la fiction créée par les frères Duffer depuis le début. Dans le rôle de Dustin Henderson, donne vie à un jeune passionné de sciences qui semble avoir toutes les réponses lorsque le groupe d’amis décide de poursuivre ses investigations. Sa sympathie s’est manifestée dans son lien avec son fidèle compagnon Hawkins, tandis que sa sensibilité s’est manifestée dans sa romance avec Suzie. Cependant, l’un des points clés de son personnage était de parvenir à une chimie inégalée avec Steve Harrington et, dans le dernier épisode, avec Eddie Munson.

Bien que la quatrième saison de choses étranges C’était un vrai phénomène avec des chiffres incroyables, la vérité est que Gaten Matarazzo a d’autres projets à l’ordre du jour en plus de son travail sur le plateau en tant que Dustin. Et c’est que maintenant il deviendra le véritable protagoniste d’une autre histoire. Il s’agit de Société d’honneurun film original Paramount+ qui aura sa première ce vendredi aux États-Unis et qui arrivera bientôt en Amérique latine.

Tu n’es pas seul! La star de Netflix n’est accompagnée de nul autre que Riz Angouril’actrice qui a participé à Les gentilsla minisérie Jument d’Easttown ou la cassette Netflix intitulée SeniorAnnée. Quoi qu’il en soit, le jeune public se souvient probablement d’elle pour son travail en tant que Betty Brant dans le Univers cinématographique Marvel. Et c’est que dans la dernière trilogie de homme araignéemettant en vedette Tom Holland, cet artiste de 21 ans a brillé en tant que condisciple de Peter Parker.

Maintenant, elle répétera ce rôle : Honor, une lycéenne ambitieuse, a un objectif très clair. Son objectif n’est rien de plus que d’entrer à l’université de l’Ivy League. Pour l’obtenir, vous devez d’abord obtenir une recommandation de M. Calvin, votre conseiller d’orientation. « Prêt à faire tout ce qu’il faut, Honneur Il conçoit un plan machiavélique pour vaincre ses trois principaux concurrents étudiants, jusqu’à ce que les choses tournent mal lorsqu’il tombe inopinément amoureux de son plus grand rival. Michael”complète son synopsis officiel.

Présenté comme une comédie audacieuse pour jeunes adultes, le prochain film de Paramount + avec Angourie Rice et Gaten Matarazzo sera également la vedette Christopher Mintz-Plasse, Armani Jackson et Amy Keum. Le film est développé sous la direction de Oran Zegmanavec l’écriture de David A Goodman. En plus de l’Amérique latine et des États-Unis, Honor Society peut être apprécié exclusivement en streaming dans des pays tels que l’Australie, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et la France.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂