Genshin Impact: Problème avec les lettres

Cette quête mondiale est la neuvième quête Meteoric Wave et est la troisième et la dernière des trois de l’ensemble de quêtes Star of Destiny de l’événement Unreconciled Stars à Genshin Impact! Cependant, il s’agit d’un événement, nous vous conseillons donc de les compléter le plus rapidement possible!

Problème avec les lettres

Trouble with Letters est une quête mondiale dans Genshin Impact, qui fait partie du trio de quêtes Star of Destiny. Pour cette quête, Jiayi vous demande de remettre une lettre à Little Liu en Village de Qingce!

Pour accepter cette quête, vous devez avoir terminé les deux quêtes précédentes de la série de quêtes Star of Destiny, Opportunité illimitée et Une perte mystérieuse. Ce n’est qu’alors que la quête Trouble with Letters sera disponible.

La première chose à faire est de se diriger vers Port de Liyue et parler avec un PNJ appelé Jiyai; il vous dira qu’il est après quelqu’un disposé à livrer une lettre à l’endroit lointain appelé Qingce Village. Acceptez, envoyez une lettre et dirigez-vous vers l’emplacement indiqué sur votre carte.

Lorsque vous êtes proche de Village de Qingce, tuez les ennemis qui vous tendent une embuscade, la menace la plus importante est un Cryo Abyss Mage, alors équipez votre meilleur personnage de Pyro et faites court à cette biche ignoble. Une fois que les ennemis sont morts, dirigez-vous vers Village de Qingce et parlez à trois des villageois en leur demandant s’ils savent où se trouve Little Liu. Si vous pouvez localiser Yundan dans le village, cela évitera de parler à deux autres villageois.

Little Liu est situé à l’est du village de Qingce. Vous devriez voir des échelles menant au sommet de la falaise, gravir les échelles ou la falaise, et vous aurez trouvé Little Liu. Remettez la lettre, puis retournez à Jiyai et remettez la réponse de Little Liu pour une quête terminée. Ceci est la quête finale de la vague d’événements Star of Destiny.

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!