Assassin’s Creed Valhalla: Sigurd Strikes Solution, Comment empêcher Sigurd de quitter Eivor – Guide

Dans Assassin’s Creed Valhalla il y a des moments où les choix d’Eivor vont loin Conséquences avoir pour l’acte. Cependant, tous les effets ne peuvent être observés immédiatement; certains ne le deviendront que plus tard. Par exemple aussi La décision de SigurdQuitter à nouveau l’Angleterre et Eivor et retourner en Norvège. Ici, nous vous expliquons comment vous pouvez éviter cela.

Assassin’s Creed Valhalla: Toutes les grèves de Sigurd

Sigurd et Eivor régner ensemble sur leur nouvelle implantation en Angleterre, de sorte que votre personnage a souvent l’occasion de prendre des décisions qui sont parfois plus et parfois moins bien accueillies par Sigurd. Lequel Options de conversation vous choisissez montre à Sigurd si Eivor fait un bon ou un mauvais leader à ses yeux, et s’il n’aime pas ce qu’il voit, il retourne en Norvège au cours de la quête principale.

© Ubisoft Entertainment SA

Dans Assassin’s Creed Valhalla, il y a cinq moments où vous pouvez prendre la mauvaise décision et faire quitter Sigurd l’Angleterre et Eivor. Ces mauvaises décisions font que le jeu vous accorde un point. Nous mentionnons ces points ici Les frappes de Sigurd. Si vous avez collecté trois de ces frappes, Sigurd voudra retourner dans son pays natal. Voici les cinq choix qui vous permettront de recevoir l’une des grèves de Sigurd.

Eivor choisit les trésors de Styrbjorn emmener avec moi en Angleterre

emmener avec moi en Angleterre Eivor entame une relation avec Randvi avant de rompre avec Sigurd

avant de rompre avec Sigurd Eivor perd dans Oxenfordscir prenez le contrôle et commencez une bagarre avec Sigurd et Basim

prenez le contrôle et commencez une bagarre avec Sigurd et Basim Eivor a refusé Dag sa hache dans leur duel final

sa hache dans leur duel final Eivor contredit La décision de Sigurdretourner en Norvège

Si vous avez pris trois de ces décisions, le prince quittera à nouveau le pays au cours de l’histoire et rentrera chez lui. Vous avez en fonction de Valeur charismatique Une autre chance de perdre une de ces grèves lors de la dernière conversation avec lui. Donc, si vous avez trois frappes peu de temps avant le départ de Sigurd, vous pouvez les réduire à deux et l’ami et frère serment d’Eivor restera avec le clan Raven.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂