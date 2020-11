Ina Garten révèle sa partie préférée de l’écriture de livres de cuisine

Les livres de cuisine d’Ina Garten sont un travail d’amour pour la cuisinière, qui a autrefois partagé tous les nombreux aspects qu’elle aime lorsqu’il s’agit de créer un nouveau livre. La cuisinière se réjouit de créer et de tester des recettes, ainsi que de travailler avec son équipe pour s’assurer qu’aucun détail n’est négligé.

Ina Garten aime de nombreux aspects de l’écriture de livres de cuisine

Lors d’une interview en 2017 pour Munchies: le podcast, On a demandé à Garten ce qui «l’excitait» dans l’écriture de livres de cuisine et, sans surprise, elle avait une longue liste de ses parties préférées du processus et absolument aucune plainte.

Premièrement, elle a une équipe formidable avec qui travailler. «J’adore tellement ça», dit-elle à propos de l’écriture de livres de cuisine. «Premièrement, j’aime l’équipe de personnes avec qui je travaille. Je travaille avec deux personnes vraiment intelligentes et amusantes. » Ils se réunissent tous les matins et se partagent leurs responsabilités.

«J’aime la créativité d’écrire des recettes et de tester des choses», a poursuivi Garten. «Pour moi, c’est très scientifique… d’une bien meilleure façon, c’est comme la science que j’avais l’habitude de faire au gouvernement, mais vous vous retrouvez avec des tartes aux fraises au lieu d’uranium enrichi. Beaucoup plus amusant. »

Elle a ajouté: «C’est aussi mon affaire. Je suis responsable envers moi-même, ce que j’aime.

Ina Garten est impliquée dans chaque partie de ses livres de cuisine

Garten est très impliquée pour donner vie à ses livres de cuisine. «J’adore le côté commercial et j’aime le côté créatif», a-t-elle expliqué. «Il y a quelque chose dans un livre de cuisine qui est cet objet fait à la main dans lequel je suis impliqué dans chaque détail, des ingrédients que nous utilisons à la recette qui se trouve sur la page, en passant par le test de cette recette. Alors je sais, quand vous l’aurez, cela fonctionnera.

Elle a ensuite discuté de son implication dans le travail avec le concepteur du livre et de l’importance de la photographie culinaire. Garten a expliqué: « Il n’y a pas vraiment de police, de couleur, de détail dans le livre dans lequel je ne suis pas étroitement impliqué, y compris à quoi ressemble le papier et comment le livre s’ouvre. »

«Il n’y a vraiment aucun détail dans lequel je ne suis pas impliquée et j’adore ce processus créatif», a-t-elle ajouté.

Où Ina Garten tire son inspiration de recette

Comme elle est auteure de livres de cuisine prolifique et animatrice d’une émission Food Network, de nombreux fans de Garten se demandent d’où elle tire son inspiration de recettes.

Lors d’une interview avec FN Dish, Garten a expliqué comment son inspiration de recette vient de tant d’endroits différents. «Je l’obtiens vraiment de partout», dit-elle. «Je veux dire, si je vais dîner quelque part ou que je vois quelque chose dans un livre de cuisine ou que je vois quelque chose dans un magasin d’alimentation ou que quelqu’un me parle de quelque chose qu’il avait – un ami va à un dîner et a quelque chose de délicieux.»

Elle a poursuivi: «Je veux dire que c’est, comme, dans l’air, et je garde une liste courante de choses que je veux faire. Aujourd’hui, vous savez, les figues sont de saison, alors je jouais avec un gâteau à la ricotta et aux figues. Donc, j’ajoute toujours à la liste et enlève des choses de la liste, et je trouve juste l’inspiration partout. »