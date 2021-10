Le créateur de Squid Game révèle la vraie raison pour laquelle Gi-hun n’est pas monté dans l’avion

Le créateur Hwang Dong-hyuk a confirmé ce que signifiait réellement la fin de Squid Game.

Jeu de calmar‘s torsion se terminant a laissé aux fans d’innombrables questions et a suscité plusieurs théories. Maintenant, le créateur lui-même, Hwang Dong-hyuk, révèle ce que tout cela signifie réellement.

(Spoilers à venir pour le dernier épisode de Jeu de calmar, d’ailleurs. Mais vu que vous avez cliqué sur cet article, vous l’avez probablement déjà regardé.)

Quoi qu’il en soit, à la fin de Jeu de calmar, les téléspectateurs voient Seong Gi-hun (maintenant 45,6 milliards de wons plus riches après avoir remporté les matchs) en route pour l’aéroport. Il s’apprête à s’envoler pour les États-Unis pour retrouver sa fille, mais finit par tomber sur le vendeur qui joue à Ddakji avec un membre du public sans méfiance. Gi-hun arrête le jeu, prend la carte et regarde le vendeur disparaître.

Dans la scène finale, Gi-hun décide d’appeler le numéro sur la carte afin de confronter le Front Man à propos des jeux et pourquoi cela continue de se produire. Gi-hun part alors, décidant de ne pas monter du tout dans l’avion.

S’adressant au Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk a maintenant révélé ses véritables intentions derrière la grande décision de Gi-hun de ne pas monter à bord de l’avion. Et ce n’est probablement pas ce que vous pensiez…

En écrivant Jeu de calmar, Hwang n’avait pas l’intention de créer une deuxième saison (et il n’est toujours pas sûr à 100% s’il va le faire). Il voulait que la décision de dernière minute de Gi-hun soit la fin de son histoire.

Alors que la majorité des téléspectateurs pensaient que le choix de Gi-hun signifiait qu’il avait décidé de se venger et de rejoindre les jeux (peut-être en tant qu’ouvrier rouge) afin d’empêcher que tout cela ne se reproduise, il s’avère que Hwang voulait dire quelque chose de légèrement différent par sa fin ambiguë.

Hwang a révélé: « Il est vrai que la première saison s’est terminée de manière ouverte, mais je pensais en fait que cela pourrait également être une bonne clôture pour toute l’histoire. »

Hwang a poursuivi: « La première saison se termine avec Gi-hun qui fait demi-tour et ne prend pas l’avion pour les États-Unis. Et c’était, en fait, ma façon de communiquer le message que vous ne devriez pas être entraîné par le flux concurrentiel de la société, mais que vous devriez commencer à réfléchir à qui a créé l’ensemble du système – et s’il y a un potentiel pour vous de revenir en arrière et d’y faire face. »

Il a ensuite révélé: « Donc, ce n’est pas nécessairement Gi-hun qui se retourne pour se venger. Cela pourrait en fait être interprété comme un contact visuel très direct avec ce qui se passe vraiment dans l’ensemble. J’ai donc pensé que cela pourrait être une bonne façon simple, mais ambiguë, de terminer l’histoire pour Gi-hun. »

Hwang Dong-hyuk a également récemment mis les pendules à l’heure sur la raison pour laquelle Gi-hun s’est teint les cheveux en rouge dans le dernier épisode. Encore une fois, cela n’a rien à voir avec la préfiguration de ce que Gi-hun fera ensuite.

Dans une interview avec Zapzee, Hwang a révélé: « J’y ai pensé intuitivement. En pensant à la façon dont Gi-hun devrait changer ses cheveux dans un salon de coiffure. J’ai imaginé être lui et je me suis dit: » Quelle est la couleur que vous ne choisiriez jamais te teindre les cheveux ?' »

Il a ajouté: « Ensuite, je suis arrivé à la conclusion que Gi-hun ne se teindrerait jamais les cheveux en rouge. Ce serait la chose la plus folle à faire pour lui. J’ai donc choisi la couleur et j’ai pensé que cela montrait vraiment sa colère intérieure. »

