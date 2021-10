Les rencontres de donjon RPG basées sur la grille sont maintenant disponibles sur PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Square Enix a lancé un tout nouveau RPG sur PlayStation 4 aujourd’hui, et il y a de fortes chances que vous n’en ayez jamais entendu parler. Annoncé il y a quelques semaines aux côtés du très prometteur Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, les RPG Dungeon Encounters basés sur la grille peuvent être récupérés dès maintenant sur le Boutique PS. Mieux encore, PS Plus les abonnés peuvent en fait économiser 20 % sur le prix pendant deux semaines à partir d’aujourd’hui, ce qui ramène le coût à 19,99 €/23,99 €.

Une bande-annonce de lancement accompagne la sortie, et elle explique probablement mieux le jeu que nous ne le pourrions jamais. Vous devez naviguer dans une grille littérale avec l’intention de tracer tous ses chemins et de participer à des batailles au fur et à mesure que vous les rencontrez. Nous ne savons pas si c’est bon ou non, car aucun autre point de vente n’a encore publié de critique, mais peut-être que Dungeon Encounters est dans votre ruelle de toute façon. Le réalisateur de Final Fantasy XII, Hiroyuki Ito, détient le même crédit pour ce jeu, il a donc cet avantage.

« Un labyrinthe d’un autre monde est soudainement apparu à la périphérie d’une ville tranquille. Utilisez intelligemment vos capacités pour cartographier les profondeurs, surmonter les obstacles et vaincre vos ennemis dans des batailles palpitantes », lit-on dans la description du PS Store. Êtes-vous en train de vous lancer dans Dungeon Encounters? Partagez vos premières impressions si oui dans les commentaires ci-dessous.