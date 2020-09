Faits saillants de l’événement de lancement de Redmi 9A: Redmi 9A lancé au prix de départ de 6 799 Rs, écouteurs Redmi Rs 399

Le Redmi 9A devrait faire ses débuts sur le marché indien aujourd’hui. Après Redmi 9 et Redmi 9 Prime, c’est le troisième smartphone de la série.

Spécifications attendues du Redmi 9A

Selon rapports précédents, le futur smartphone pourrait être alimenté par le chipset MediaTek Helio G25 et offrir 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. En termes de batterie, il devrait être livré avec une batterie de 5000 mAh.

En ce qui concerne les caméras, Redmi 9A est susceptible de comporter un seul appareil photo 13 MP à l’arrière. Pour les selfies, le smartphone devrait contenir une caméra frontale de 5 MP qui se trouve dans l’encoche de la goutte d’eau.

Le rapport révèle que le smartphone est au prix de 359 RM (environ 6300 Rs) en Malaisie, mais il pourrait être un peu plus cher ici en Inde. Redmi 9A devrait être disponible en gris minuit, bleu crépuscule et vert paon.

