Le cousin Oliver, l’acteur Robbie Rist, réfléchit à « tuer » The Brady Bunch

Introduit tardivement dans la vie de Le groupe Brady à la télévision, Cousin Oliver est un personnage qui a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des fans au fil des ans. Interprété par une ancienne enfant star Robbie RistOliver a été amené dans la cinquième et dernière saison de Le groupe Brady dans le but de stimuler les notes en baisse. L’espoir était que l’ajout d’un autre jeune enfant au mélange renouvellerait l’intérêt alors que les enfants jouant les Bradys vieillissaient. Le mouvement n’a pas fonctionné, entraînant une annulation de la série suivie de l’invention de l’expression « syndrome du cousin Oliver », faisant référence à des émissions de télévision ajoutant soudainement de nouveaux enfants à des sitcoms passées.





S’ouvrant sur l’expérience Cousin Oliver (via Cracked), Rist se souvient comment, à l’époque, travailler sur Le groupe Brady n’était que positif. C’était un concert qui a finalement duré six semaines, pas très long du tout en termes de show business, et lorsque la série a été annulée, Rist est simplement passé au projet suivant. Il poursuivait en décrivant comment ce n’était que plusieurs années plus tard, lorsqu’il a commencé à entendre les critiques à propos de Cousin Oliver, en particulier que l’enfant de quatre ans avait effectivement « tué » la sitcom à succès.

« L’expérience a été très positive, cependant. J’avais neuf ans et j’ai dû quitter l’école. Tout ce que j’avais à faire était de me tenir debout sur un morceau de bande et de faire rire les gens. Qu’est-ce qui pourrait être mauvais à cela? Je l’ai fait pendant six semaines. À la fin de la saison, tout le monde s’est dit : « À l’année prochaine ». Quelque temps plus tard, nous attendions que l’appel reprenne pour la nouvelle saison. Ma mère a appelé mon agent, et mon agent a dit : « Je viens de recevoir un appel aujourd’hui. Il a été annulé. » C’était vraiment ça – j’ai juste changé d’emploi. Ajouter Oliver était probablement une décision du réseau parce que les cotes d’écoute avaient baissé et que certains des enfants avaient vieilli. Mais ensuite, le réseau a quand même décidé de débrancher la prise.

Rist se souvient que l’essor d’Internet des décennies plus tard a vraiment eu lieu lorsque le trope du « syndrome du cousin Oliver » a décollé, ce qui a conduit à une critique accrue de l’inclusion du personnage dansLe groupe Brady. C’est rapidement arrivé au point où des étrangers diraient à Rist qu’il avait personnellement tué la série, et c’était encore pire ce que les gens diraient quand il s’agissait d’Internet.

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé à remarquer le truc ‘Cousin Oliver a tué la série’. Les gens venaient me voir et me disaient : ‘C’est toi qui as tué Le Brady Bunch.‘ Il s’est cimenté dans les premiers jours d’Internet. Sur jumptheshark.com, il y avait une page intitulée « New Kid in Town », et ma photo était en haut tout le temps qu’elle était en ligne. Il y avait un autre site Web appelé whowouldyoukill.com, et le cousin Oliver y avait plus de messages que n’importe qui d’autre. C’était des choses comme « Je jetterais Oliver dans un volcan » et « Je le traînerais dans mon bloc avec son cou attaché à l’arrière de ma camionnette ». Il y en avait tellement qu’un de mes amis m’en a fait un petit livret. »





Robbie Rist s’est amusé avec les critiques du cousin Oliver

Rist n’a pas trop laissé les critiques l’affecter à long terme, car il s’est même amusé avec lui-même. Il fait référence à une publicité parodique qu’il a faite pour MeTV où il semble parler de la fictive Oliver Preservation Association. L’acteur dit que ses parents allemands lui ont appris très tôt comment gérer les critiques, et il savait dès le départ que cela « venait avec le territoire ». Cela dit, malgré ce que les gens ont dit sur le personnage, Rist reste assez satisfait du rôle qu’il a joué dans Le groupe Brady.

« Quant aux gens qui disent que j’ai tué la série, eh bien, Oliver tue Le groupe Brady est aussi ridicule que Yoko tuant les Beatles. Mais la vérité n’a pas d’importance pour certaines personnes – c’est « imprimer la légende ». Si vous pensez vraiment qu’un enfant de neuf ans avait la capacité de faire tomber une émission de télévision américaine populaire, alors je dis: « Croyez cela et profitez-en. » C’est pourquoi j’ai adopté beaucoup de trucs d’Oliver, et je me suis même amusé avec. Par exemple, pour MeTV, j’ai fait cette blague commerciale pour The Oliver Preservation Association, qui était vraiment drôle… Dans l’ensemble, Le groupe Brady a été une expérience très positive pour moi. Je veux dire, nous voici 50 ans plus tard, toujours en parler. C’est pourquoi, quand quelqu’un me dit : ‘Tu as tué Le groupe Brady« , Je dis: » Ouais, je l’ai fait – j’étais un méchant de Bond âgé de neuf ans, apportez-le.

