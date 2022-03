7 choses douteuses que les fans ignorent à propos de Ben Affleck

L’acteur Ben Affleck a certainement joué des rôles mémorables, en remportant l’Oscar du meilleur scénario aux côtés de Matt Damon pour « Good Will Hunting », en jouant dans « Gone Girl » et en jouant Batman dans les films « Justice League ».

Cependant, malgré sa longue et fructueuse carrière à Hollywood, Affleck, 49 ans, a définitivement été impliqué dans des moments douteux, la presse le ciblant pour de multiples incidents.

Voici 7 choses douteuses que les gens ont ignorées à propos de Ben Affleck.

1. Ben Affleck a admis avoir agi de manière inappropriée envers l’actrice Hilarie Burton.

Quand Affleck a publiquement condamné le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein au début du mouvement #MeToo, il a réussi par inadvertance à se laisser prendre dans son propre comportement inapproprié oublié.

Dans une déclaration publique, Affleck a exprimé son choc et son dédain face aux allégations d’agression sexuelle contre Weinstein, écrivant: « Je suis attristé et en colère qu’un homme avec qui j’ai travaillé ait utilisé sa position de pouvoir pour intimider, harceler sexuellement et manipuler de nombreuses femmes pendant des décennies. . »

Cependant, en réponse à sa déclaration, les gens ont commencé à évoquer le moment où il avait attrapé les seins de l’actrice Hilarie Burton lors de « Total Request Live », selon CNN.

« [Affleck] attrapé les seins de Hilarie Burton sur TRL une fois. Cependant, tout le monde a oublié », lit-on dans le tweet. Cependant, Burton a rapidement répondu en écrivant : « Je n’ai pas oublié. » Elle a ensuite lié un clip mettant en vedette Affleck lui demandant : « Quel âge as-tu ? 19? » dans l’émission.

Affleck a rapidement répondu, exprimer ses remords pour l’incident. « J’ai agi de manière inappropriée envers Mme Burton et je m’excuse sincèrement. »

2. Affleck a publiquement rechuté après avoir suivi une cure de désintoxication.

Après le séjour de 40 jours d’Affleck en cure de désintoxication pour traiter son alcoolisme, l’acteur a partagé sur Instagram que demander de l’aide avait été un « signe de courage, pas de faiblesse ou d’échec », selon Sky News.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps à Affleck pour tomber du wagon, capturé par des paparazzi semblant extrêmement ivres. Dans une vidéo publiée par TMZ, la star de « Justice League » a été vue en train de sortir d’une fête à Los Angeles.

Le lendemain de la fête, Affleck a admis à TMZ, qui lui avait tendu une embuscade alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la maison de son ex-femme, Jennifer Garner, admettant avoir rompu sa sobriété. « Vous savez, ça arrive. Je viens de glisser. Mais je ne vais pas le laisser me faire dérailler », a-t-il déclaré.

3. Affleck a été accusé d’avoir peloté une autre femme de manière inappropriée.

Suite à l’accusation de Burton selon laquelle Affleck l’avait touchée de manière inappropriée pendant qu’elle était sur « TRL », Annamarie Tendler, une maquilleuse et ex-épouse de John Mulaney, s’est rendue sur Twitter en accusant Affleck de l’avoir pelotée lors d’une remise de prix trois ans auparavant.

« J’aimerais aussi obtenir des excuses de Ben Affleck qui m’a attrapé le cul lors d’une soirée des Golden Globes en 2014 », a déclaré Tendler, selon Vanity Fair. « Il est passé à côté de moi, a pris mes fesses en coupe et a enfoncé son doigt dans ma fente. Je suppose qu’il a essayé de jouer comme s’il m’écartait poliment du chemin et oups a touché mes fesses au lieu de mon bas du dos? »

Tendler a poursuivi en disant: « Comme la plupart des femmes dans ces situations, je n’ai rien dit, mais j’ai beaucoup réfléchi à ce que je dirais si jamais je le revoyais. » Ses affirmations ont apparemment été soutenues par la comédienne Jen Statsky, selon E! Online, qui avait également assisté à la fête.

« J’étais également à cette fête et *plusieurs* amis ont vécu exactement la même expérience. »

4. Affleck a révélé qu’il « boirait probablement encore » s’il restait marié à Jennifer Garner.

Lors d’une apparition au « Howard Stern Show » en décembre 2021, Affleck a parlé de son alcoolisme et de ses problèmes d’alcool alors qu’il était marié à Jennifer Garner, révélant que s’il était resté marié à Garner, il aurait continué à boire, selon People.

« Je boirais probablement encore. C’est en partie pourquoi j’ai commencé à boire… parce que j’étais piégé », a-t-il admis à Howard Stern, disant qu’il n’était pas satisfait de Garner. « Je me disais ‘Je ne peux pas partir’ à cause de mes enfants, mais je ne suis pas content, qu’est-ce que je fais ?’ Ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de scotch et m’endormir sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution. »

Beaucoup de gens l’ont immédiatement interprété comme Affleck blâmant apparemment sa dépendance à Garner, bien qu’il ait rapidement clarifié ses commentaires lors de « Jimmy Kimmel Live! ».

« Vraiment, il s’agit de mes enfants, je dois juste tracer une ligne et être très clair. Comme, ce n’est pas vrai. Je ne crois pas cela. C’est exactement le contraire de qui je suis, de ce que je crois, et je ne voudrais jamais que mon enfants de penser que je dirais un jour du mal de leur mère », a déclaré Affleck.

5. Affleck a été critiqué pour avoir joué un Mexicain-Américain dans un film.

Pour le deuxième premier film d’Affleck avec « Argo », il a fini par être un succès au box-office, remportant même un Oscar du meilleur film en 2013, selon The Guardian.

Cependant, l’acteur Edward James Olmos a accusé Affleck de blanchir à la chaux après s’être présenté comme un Mexicain-Américain.

Dans une interview avec Deadline, Olmos a fait valoir que le rôle de Tony Mendez, qui est basé sur l’agent réel de la CIA qui a aidé à ramener six otages américains d’Iran à la fin des années 1970, aurait dû être confié à un acteur latino.

« [Ben Affleck] était le réalisateur et il aurait dû soit Michael Peña, ou Andy Garcia, ou moi-même, Jimmy Smits, l’une des nombreuses personnes qui peuvent gérer ces rôles « , a déclaré Olmos. « [Affleck] a dit: « Eh bien, ils n’auraient pas fait le film si je n’avais pas joué le rôle. » B******t. »

Olmos a poursuivi en disant à quel point il était injuste que « 99% » des téléspectateurs ne sachent pas que Mendez était un Chicano « né et élevé à El Paso, Texas » à la suite du casting d’Affleck.

Affleck a défendu son casting lors de la projection d' »Argo », affirmant qu’il avait reçu l’approbation personnelle de Mendez pour le jouer, ajoutant que Mendez « n’a pas d’accent latino/espagnol » et « vous ne le sélectionneriez pas nécessairement sur une ligne de dix personnes et dire, ‘Ce type est latino.' »

6. Affleck a déclaré qu’embrasser un homme dans un film était l’un de ses « plus grands défis d’acteur ».

Selon GSN, alors qu’il discutait d’une scène du film « Chasing Amy » de 1997 dans laquelle Affleck devait embrasser Jason Lee, l’acteur Kevin Smith s’est souvenu d’un commentaire qu’Affleck avait fait à l’époque. « Un homme qui embrasse un autre homme est le plus grand défi d’acteur qu’un acteur puisse relever… Maintenant, je suis un acteur sérieux. »

Smith s’est ensuite excusé d’avoir évoqué le commentaire qu’Affleck avait fait lors d’un Facebook Live, mais les gens avaient déjà commencé à critiquer l’acteur de « Gone Girl » pour son choix de verbiage.

L’actrice de Westworld, Evan Rachel Wood, s’est particulièrement offensée en tweetant, selon NME, « Essayez de vous faire violer dans une scène. Aussi, grandissez Ben. » Quand quelqu’un a souligné depuis combien de temps Affleck avait fait ce commentaire, Wood a répondu : « Je suis sûr qu’il pensait juste que c’était drôle, mais même des blagues comme celle-là sont dommageables. Aussi, pensez-vous que nous, les femmes, aimons embrasser tous les gars que nous embrassons ? Ce n’est pas parce que c’est un « baiser direct » que nous l’apprécions. Ahem. »

Dans une interview avec Entertainment Tonight, Affleck a admis qu’il avait eu plus de problèmes avec le baiser qu’il ne s’y attendait. « Je ne suis pas homophobe … Je suppose que je le suis, plus que je ne le pensais, en ce sens, vous savez, c’était juste difficile pour moi, et je ne pensais pas que ce le serait. »

7. Affleck a tenté de cacher au public le passé raciste de sa famille.

Lors de son apparition dans un épisode de la série PBS « Finding Your Roots », animée par Henry Louis Gates Jr., Affleck avait découvert que ses ancêtres avaient été des propriétaires d’esclaves, un fait que l’acteur tentait désespérément de dissimuler, selon Rolling Stone.

Selon le Daily Mail, des courriels divulgués ont montré qu’Affleck voulait que l’histoire de sa famille soit censurée de l’émission. L’acteur a admis plus tard, selon Digital Spy, qu’il avait demandé à Gates d’ignorer complètement l’histoire de l’esclavage de sa famille dans le montage final.

« Je me suis senti gêné. Cette seule pensée m’a laissé un mauvais goût dans la bouche. Je ne voulais pas qu’une émission de télévision sur ma famille inclue un type qui possédait des esclaves. Nous ne méritons ni crédit ni blâme pour nos ancêtres et le degré d’intérêt pour cette histoire suggère que nous sommes, en tant que nation, toujours aux prises avec le terrible héritage de l’esclavage. »

Gates avait initialement des doutes quant à l’acceptation d’une censure, mais a finalement été convaincu par le président de Sony, Michael Lynton. Cependant, dans un communiqué, selon le Courrier quotidien, le premier a pris la responsabilité de dissimuler la véritable lignée d’Affleck dans une émission qui avait précédemment révélé la généalogie similaire d’Anderson Cooper, Ken Burns et Derek Jeter.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.