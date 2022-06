C’était la scène la plus difficile à tourner dans Thor : Love and Thunder

in

MERVEILLE

Le directeur de la photographie du film Marvel a révélé le moment le plus complexe de Chris Hemsworth sur le plateau. Découvrez pourquoi avant sa sortie en salles !

©IMDBChris Hemsworth joue dans Thor : Love and Thunder.

Les fans de Univers cinématographique Marvel célébrez les nouvelles versions de la franchise de super-héros. Après la sortie de Doctor Strange dans le multivers de la folie dans les théâtres et Chevalier de la Lune Oui Mme Merveille Chez Disney+, les projecteurs sont désormais braqués sur l’arrivée de Thor : Amour et tonnerre. Sous la direction de Taika Waititi et avec Chris Hemsworth en tant que protagoniste, est sur le point de sortir en salles. Comment s’est passé votre tournage épique ?

Il s’agit du quatrième film de l’un des Avengers originaux. C’est en 2011 qu’il est arrivé Thor réalisé par Kenneth Branagh, pour revenir plus tard en 2013 sous le titre Thor: Le Monde des Ténèbres, dirigé par Alan Taylor. Bien que les deux bandes aient rempli leur fonction, ce n’est qu’à la sortie de Thor : Ragnarök en 2017 où le personnage principal a enfin trouvé une identité très forte.

C’est juste que depuis que Taika Waititi est devenue la cinéaste derrière le projet, la franchise a pris un style beaucoup plus approprié. Le succès du troisième volet, a permis de penser à un nouveau volet après les événements de Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie. Ça oui! La condition de retour de Chris Hemsworth était de répéter la formule de Waititi en tant que réalisateur. De cette manière, Thor : Amour et tonnerre sortira en salles le le 8 juillet prochain.

Ses avant-premières officielles promettaient un film plein d’émotion et d’action, tout comme Hemsworth en a l’habitude. De quoi s’agira-t-il ? Le dieu du tonnerre est désormais en quête de paix intérieure lorsque sa retraite est interrompue par un assassin galactique : Casquette (Christian Bale). Pour combattre la menace qui promet d’éteindre les dieux, il fait appel à Walkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi)son ex-petite amie Jane Foster Natalie Portman et même le gardiens de la Galaxie.

Le bon sens voudrait vous faire croire que le moment le plus complexe du tournage pourrait être l’une des scènes d’action ou avec des personnages entièrement conçus avec CGI. Cependant, son directeur de la photographie Barry Bas Idoine a précisé que c’est la scène qui a Thor nu. Il a lui-même affirmé : «Il est incroyablement difficile de prendre les fesses de Chris Hemsworth devant la caméra. Je veux dire, personne ne se concentre, personne ne fait son travail, ils regardent tous leurs fesses, ils ne regardent pas ce qu’ils sont censés faire. c’était un défi”.

