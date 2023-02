« The Walking Dead »: la finale originale de la saison 11 qui explique les récits de Judith

« Les morts-vivants » Il a dit au revoir au public avec sa saison 11 et sa fin pleine d’espoir qui avait Judith Grimes comme protagoniste. Le personnage de Cailey Fleming dans la série amc fait une narration ou un monologue de ce qui s’est passé, ce qui implique qu’un an s’est écoulé depuis le bataille du Commonwealth.

« Repose en paix » est le nom qu’il avait le dernier épisode de la production télévisée à succès. Ceci, bien sûr, ne signifie pas adieu à la franchise, car elle ont fait avancer ces projets vers l’avenir sur l’univers de apocalypse zombie.

Mais ce dernier chapitre a clôturé une étape à la télévision et a Judith se souvenant de ce qui s’était passé lors du combat susmentionnéun an plus tôt, et rendant hommage à ses amis décédés alors qu’il cherchait des survivants.

La jeune femme est ainsi devenue le leader et l’avenir de l’humanité dans cette course pour la survie. Son récit, cependant, était lié à une autre fin qui n’est jamais sortiemais qui avait une cohésion plus naturelle que la clôture officielle.

Judith Grimes lors de sa réapparition dans « The Walking Dead » (Photo : AMC)

À QUOI ÉTAIT LA FIN ORIGINALE DE « THE WALKING DEAD » ?

Il fin originale de « The Walking Dead » a été fixé près d’une décennie après la bataille du Commonwealthavec Judith Grimes cherche des survivants et se souvient les événements qui, dans cette coupe, semblent plus éloignés que dans le dénouement officiel, où un an seulement s’était écoulé depuis le combat sanglant.

Laissez Grimes raconter ce qui s’était passé plusieurs années plus tard il lui aurait donné plus de cohérence en utilisant des expressions qui impliquent la trace lointaine de l’événement où plusieurs de ses amis ont péri. En l’espace d’un an, il ne suffirait pas de générer ce sentiment de « ça fait longtemps ».

Malgré cela, le public a accepté la fin originale et, de plus, il aurait une raison particulière : il laisse place au présent pour continuer à raconter ce que Judith devra vivre en tant que nouveau leader, en le cas que les responsables de « The Walking Dead » veux continuer à compter l’histoire de la crasse.

Cailey Fleming dans le rôle de Judith Grimes dans la fiction (Photo : AMC)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « THE WALKING DEAD »

FICHE TECHNIQUE « LES MORTS QUI MARCHENT »

Titre original: « Les morts-vivants »

« Les morts-vivants » Genre: horreur, drame et science-fiction

horreur, drame et science-fiction Basé sur: « The Walking Dead » (roman graphique de Robert Kirkman)

« The Walking Dead » (roman graphique de Robert Kirkman) Créateur: Franck Darabont

Franck Darabont Édition: Julius Ramsay, Hunter M. Via, Avi Youabian, Dan Liu, Nathan Gunn, Rachel Goodlett Katz et Kelley Dixon

Julius Ramsay, Hunter M. Via, Avi Youabian, Dan Liu, Nathan Gunn, Rachel Goodlett Katz et Kelley Dixon Producteurs : Jolly Dale, Caleb Womble, Paul Gadd et Heather Bellson

Jolly Dale, Caleb Womble, Paul Gadd et Heather Bellson Société productrice : Idiot Box Productions, Circle of Confusion, Skybound Entertainment, Valhalla Entertainment et AMC Studios

Idiot Box Productions, Circle of Confusion, Skybound Entertainment, Valhalla Entertainment et AMC Studios Date de sortie: 31 octobre 2010

31 octobre 2010 Pays d’origine: États Unis

États Unis langue originale: Anglais

Anglais Saisons: onze

onze Épisodes : 170

170 Durée de l’épisode : 42 – 67 minutes

42 – 67 minutes Support de diffusion : AMC et Star+

CAST DE « LES MORTS QUI MARCHENT »

Lauren Cohan comme Maggie

Norman Reedus comme Daryl

Melissa McBride comme Carol

Eleanor Matsuura comme Yumiko

Josh Hamilton dans le rôle de Lance Hornsby

RENCONTREZ TOUT LE CAST ICI.

DE QUOI PARLE « THE WALKING DEAD: DEAD CITY » ?

AMC série « The Walking Dead : la ville morte » raconte la rencontre entre Maggie et Negan dans une New York en ruine. Les survivants ont transformé cette ville en leur propre monde d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur.

Le spin-off de Maggie et Negan a été initialement annoncé sous le titre de « L’île des morts » Et des cadeaux « un Manhattan post-apocalyptique, coupé du continent depuis longtemps »selon le synopsis officiel. PLUS DE DÉTAILS ICI.

COMMENT LA FIN DE « THE WALKING DEAD » AFFECTE-T-ELLE « DEAD CITY » ?

« The Walking Dead : Dead City » est le spin-off de Maggie et Negan. Cette série raconte la rencontre des deux personnages dans un New York en ruine, des années après la fin de « TWD ». Dans le dernier chapitre de « The Walking Dead », Negan présente ses excuses à Maggie pour le meurtre de Glenn. Bien qu’elle précise qu’ils ne deviendraient jamais amis, il est établi que les deux pourraient avoir une relation beaucoup moins nocive à l’avenir.

De plus, Maggie révèle son intérêt à découvrir ce qu’il y a d’autre là-bas. Par conséquent, cela pourrait être un moyen d’anticiper son départ de Hilltop bientôt. Par conséquent, comment cette fin affecte-t-elle? Cliquez ici pour en savoir plus.