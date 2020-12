Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une multitude d’objets magiques (Pt 12)

Le chaudron de tout de Tasha est la nouvelle extension la plus chaude de D&D, déjà dominante dessus de la table discussion depuis des mois maintenant. Le dernier ajout de WOTC offre aux joueurs de nouvelles sous-classes, exploits, objets magiques, règles de création de personnages et plus encore!

Si vous n’avez pas lu l’article précédent, c’est un endroit idéal pour rester au courant de notre couverture de TCoE. L’article ci-dessous couvrira le tatouage de l’illuminateur et les objets magiques Libram of Souls and Flesh.

Tatouage de l’illuminateur

Objet merveilleux (tatouage), commun (nécessite une harmonisation)

Produit par une aiguille spéciale, ce tatouage magique présente une belle calligraphie, des images d’instruments d’écriture, etc.

Harmonisation du tatouage – Pour vous harmoniser avec cet élément, vous maintenez l’aiguille sur votre peau à l’endroit où vous voulez que le tatouage apparaisse, en appuyant sur l’aiguille tout au long du processus de mise en harmonie. Lorsque l’harmonisation est terminée, l’aiguille se transforme en encre qui devient le tatouage, qui apparaît sur la peau. Si votre harmonisation avec le tatouage se termine, le tatouage disparaît et l’aiguille réapparaît dans votre espace.

Scribing magique – Tant que ce tatouage est sur votre peau, vous pouvez écrire du bout du doigt comme s’il s’agissait d’un stylo à encre qui ne manque jamais d’encre. En tant qu’action, vous pouvez toucher un morceau d’écriture d’une longueur maximale d’une page et prononcer le nom d’une créature. L’écriture devient invisible pour tout le monde autre que vous et la créature nommée pendant les prochaines 24 heures. L’un ou l’autre de vous peut ignorer l’invisibilité en touchant le script (aucune action requise). Une fois utilisée, cette action ne peut plus être utilisée jusqu’à l’aube suivante.

Libram des âmes et de la chair

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Avec des couvertures en peau et des garnitures en os, ce tome est froid au toucher et il murmure faiblement. Une fois trouvé, le livre contient les sorts suivants, qui sont des sorts de sorcier pour vous pendant que vous êtes en harmonie avec le livre: animer les morts, cercle de la mort, fausse vie, doigt de la mort, parler avec les morts, invoquer des morts-vivants (apparaît dans ce livre) , touche vampirique. Il fonctionne comme un grimoire pour vous. Pendant que vous tenez le livre, vous pouvez l’utiliser comme cible de lancement de sorts pour vos sorts d’assistant.

Le livre a 3 charges, et il récupère ld3 charges dépensées quotidiennement à l’aube. Vous pouvez utiliser les charges des manières suivantes tout en le maintenant:

Si vous passez 1 minute à étudier le livre, vous pouvez dépenser 1 charge pour remplacer l’un de vos sorts de sorcier préparés par un sort différent dans le livre. Le nouveau sortilège doit être de l’école de nécromancie. En tant qu’action, vous pouvez dépenser 1 charge pour affronter un semblant de non-mort pendant 10 minutes. Pendant toute la durée, vous prenez une apparence mortelle, et les créatures mort-vivantes vous sont indifférentes, à moins que vous ne les ayez endommagées. Vous apparaissez également mort-vivant à toutes les inspections extérieures et aux sorts utilisés pour déterminer le statut de la cible. L’effet prend fin si vous infligez des blessures ou si vous forcez une créature à effectuer un jet de sauvegarde.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de D&D. Restez à l’écoute pour une couverture future sur les objets magiques disponibles dans Chaudron de tout de Tasha!