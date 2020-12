Si Google plante, je ne peux pas allumer les ampoules intelligentes: nous ne sommes pas prêts à tout connecter

Google est en panne. Tous les services Google, de Meet à YouTube, ne fonctionnent pas, ni depuis un mobile ni depuis un ordinateur. Google Assistant ne fonctionne pas non plus, ergo, vous ne pouvez pas utiliser les enceintes connectées de Google et, par conséquent, vous ne pouvez pas contrôler le système domotique comme nous le ferions normalement: avec votre voix. Il s’avère que Google est en panne et Non seulement je ne peux pas participer à un appel vidéo, mais je ne peux pas non plus allumer les lumières du bureau.

Mon bureau dispose de quatre lumières et les quatre sont connectées au Google Nest Hub, le modèle avec écran. Chaque fois que j’ai besoin d’allumer la lumière, je dis « OK Google, allume la lumière » ou « OK Google, allume la lampe ci-dessus ». Soit ça, soit je me lève et allume les ampoules en utilisant le raccourci sur l’écran. Aucune des deux options ne fonctionne actuellement, ce qui nous amène à penser que, peut-être, nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à avoir absolument tout connecté et sans alternative conventionnelle.

Quand la lumière dépend d’avoir Internet

Dire que je vis dans le noir si Google tombe en panne est une demi-vérité, et plus encore maintenant qu’il y a de la lumière dans la rue et, heureusement, il y a un interrupteur analogique sur le mur ce qui me permet de forcer les ampoules à s’allumer. Comme tout utilisateur d’ampoule intelligente le sait, pour contrôler l’ampoule à distance, il est nécessaire que l’interrupteur soit toujours allumé et d’éteindre l’ampoule depuis l’application ou en utilisant votre voix. L’ampoule reste alors connectée et s’allume lorsqu’elle reçoit la commande.

Toute ma maison Google est devenue inutile. J’aurais dû tenir compte des avertissements de ceux qui m’ont dit d’installer des interrupteurs d’éclairage. – JB (@Joshbradford) 14 décembre 2020

Le fait est que la commande, dans le cas de l’utilisation de Google Assistant en tant qu’assistant, passe par Google Assistant. Si l’Assistant Google ne fonctionne pas, car tous les services Google sont en panne, la commande n’est pas traitée, les ampoules ne s’allument pas et vous êtes laissé dans le noir. La même chose s’est produite il y a quelques jours lorsqu’une partie des serveurs d’Amazon s’est écrasée et que des appareils tels que Roombas et les sonnettes connectées ont cessé de fonctionner. La magie de l’Internet des objets.

Et c’est le problème: lorsque tout dépend de la connexion à un service spécifique, dans ce cas de Google, si ce service tombe en panne, tout le système cesse de fonctionner. Cela, pour le moment, dans ma situation, n’est pas un problème majeur car j’ai les interrupteurs muraux analogiques, mais on peut penser à avoir la serrure de la maison connectée, un système de surveillance, un thermostat (comme le Nest, qui ne fonctionne pas pour le moment) ou tout autre appareil vital. Si le serveur tombe en panne, le périphérique est rendu inutile.

essayé d’allumer mes lumières avec l’assistant Google et même cela ne fonctionne pas – Dougley (@ Dougley35) 14 décembre 2020

Nous pouvons amener cela à un cas plus extrême et futuriste: avoir toute la maison connectée et interconnectée, comme ce concept que LG nous a enseigné il y a quelques semaines. Si nous abandonnons les commutateurs analogiques et que nous comptons même sur la capacité du commutateur à communiquer avec des appareils sur Internet, la maison ne fonctionnera littéralement pas complètement. Nous ne pouvons pas allumer les lumières, nous ne pouvons pas ouvrir une porte, nous ne pouvons rien faire qui amènerait l’appareil A à communiquer avec l’appareil B.

.@internetofshit Traduction du post-it: « Veuillez frapper parce que Google est en panne ». https://t.co/8kRGiyWR6n – Saas (Sander as a Service) (@ Hertog6) 14 décembre 2020

Mais ça va plus loin. Maintenant même ni Google Classroom ni Google Meet ne fonctionnentPar conséquent, il n’est pas possible de donner des cours en ligne dans le cas où ces plateformes sont utilisées. GMail ne fonctionne pas non plus, donc rien pour envoyer des e-mails. Google Photos vers le bas, Google Drive vers le bas et même Google Stadia vers le bas, donc pas de lecture de «Cyberpunk 2077» dans le cloud.

En bref, ce que montrent ces types de chutes, c’est que la numérisation complète est encore loin d’être possible et loin d’être réalisable. Au moins maintenant, il est encore nécessaire d’avoir un plan B traditionnel, quelque chose qui nous permet d’interagir avec notre maison si Google / Amazon / Microsoft tombe en panne. Et ce n’est pas quelque chose de mineur, car AWS (Amazon), Azure (Microsoft) et Google occupent 58% du marché de l’infrastructure Web.