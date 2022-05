Billie Eilish parle du syndrome de Tourette

Le Plus heureux que jamais chanteur est apparu dans l’épisode le plus récent de Netflix Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman série, où elle discute de tout, de l’inspiration au syndrome de l’imposteur.

Elle répond: « Non, je suis tic-tac », avant que Letterman ne s’excuse et Eilish admet que « les lumières » l’ont allumé.

Letterman demande alors si elle est à l’aise pour en discuter, et le couple commence à parler du diagnostic d’Eilish et de son impact sur sa vie.

« Ils pensent que je vais comme [imitates tic] comme un mouvement amusant, et alors ils disent, ‘Ha’. Et je suis toujours incroyablement offensé par cela.

« Ou ils vont comme [looks behind her] ‘quoi?’… et puis je dis: ‘j’ai la Tourette’.