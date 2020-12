Abandon des services Google: Gmail, YouTube et autres ne se chargent pas sur mobile ou PC

Il existe actuellement un crash généralisé de divers services Google, et depuis le navigateur par exemple, il est impossible pour les utilisateurs d’accéder à des services tels que Gmail ou YouTube, qui donnent une erreur 500 en réponse.

Le déclin semble généralisé dans le monde à en juger par les messages qui sont partagés sur les réseaux sociaux, et pour le moment on ne sait pas ce qui a causé le problème ou combien de temps il faudra pour résoudre.

Crashs généralisés, mais sur Google, tout semble bien

Curieusement, le panneau d’information des services Google ne montre aucun problème avec ses services pour le moment et ils apparaissent tous « en vert » malgré le fait que depuis 45secondes.fr nous avons vérifié que pratiquement tous sont en panne et ils ne sont pas accessibles pour le moment.

Bien que dans Google tout semble bien se passer, la réalité sur nos écrans est différente.

L’incidence semble affecter les utilisateurs du monde entier sur les ordinateurs de bureau et portables et les téléphones mobiles. Alors, il n’est pas possible d’accéder à des services tels que Gmail, Agenda, Docs ou YouTube, bien que d’autres comme Translate ou Maps semblent continuer à fonctionner.

Des services tels que DownDetector qui permettent de vérifier l’état de divers services sur Internet grâce aux rapports envoyés et partagés par les utilisateurs montrent des problèmes dans des services tels que Gmail, même si pour le moment la plupart des problèmes semblent être enregistrés en Europe, avec certaines régions au Japon, en Inde et la côte est des États-Unis montre également des incidents.

Développement…