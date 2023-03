C’était le changement physique surprenant de Michelle Rodríguez pour Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

primordial

Le film Donjons & Dragons est l’une des premières de la semaine. L’un de ses protagonistes est Michelle Rodríguez, qui a subi un changement physique pour le rôle.

©ParamountC’était le changement physique surprenant de Michelle Rodríguez pour Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs se prépare à sortir en salles ce jeudi 30 mars comme l’une des sorties les plus marquantes de la semaine. Il s’agit du film basé sur l’emblématique jeu de rôle sur table, écrit et réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Dans sa distribution, nous trouvons de nombreux visages reconnus et l’un d’eux est Michelle Rodriguezqui a subi une transition difficile pour le rôle de Holga The Barbarian.

Ce film d’action-aventure-fantastique est centré sur un voleur et une bande d’aventuriers qui entreprennent un marché pour récupérer une relique perdue, mais les choses tournent mal lorsqu’ils rencontrent les mauvaises personnes et libèrent le plus grand mal que le monde ait jamais connu. . D’après son synopsis, son intrigue « nous emmène dans le monde magique du légendaire jeu de rôle sur grand écran dans une aventure hilarante et pleine d’action ».

+Le changement physique de Michelle Rodriguez dans Donjons & Dragons

Michelle Rodriguez joue Holga le barbare, qui faisait partie de la tribu Uthgardt Elk jusqu’à leur exil. Elle est comme une mère porteuse pour Kira et se retrouve emprisonnée aux côtés d’Edgin après un braquage qui a mal tourné. Son personnage sera attachant pour les téléspectateurs et il faut aussi savoir le travail que l’actrice a eu dans les coulisses, puisqu’elle a révélé que a dû gagner 15 livres de muscle.

« Je n’ai jamais eu une telle discipline de toute ma vie. J’ai dû m’entraîner pendant trois mois auparavant, gagner 15 livres de muscle, puis il faut encore cinq mois pour maintenir ce muscle. »a mentionné la star de rapide et furieux sur le tapis rouge du Cineworld Leicester Square à Londres. Il y explique sa routine : « Cinq jours par semaine, haltérophilie, entraînement au combat, chorégraphie… c’était dur ».

L’actrice a l’habitude de rester en forme pour son rôle historique de Letty Ortiz dans la saga Rapides et furieux, mais il est clair que le rôle de Holga a demandé plus d’efforts que jamais. En plus de Michelle Rodriguezdans la distribution de Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs tu verras Chris Pine, Régé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis et Hugh Grantentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?