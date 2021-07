Le CDC enquête sur un mélange de gâteaux lié à une épidémie d’E. coli dans 12 États

La plupart des gens savent que manger des aliments crus peut être dangereux en raison du risque de bactéries nocives, mais une récente épidémie d’E. coli liée à un mélange à gâteau peut avoir pris certains boulangers amateurs au dépourvu.

Mercredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié les détails d’une enquête sur un lien entre le mélange à gâteau et une épidémie d’E. coli. Le CDC dit qu’il travaille avec des responsables de la santé publique et de la réglementation dans plusieurs États ainsi qu’avec la Food and Drug Administration des États-Unis afin de collecter des données concernant l’épidémie.

Bien que la farine puisse ne pas ressembler à un ingrédient « cru » typique, la farine ou le mélange à gâteau non cuits peuvent contenir E. coli, qui peut alors provoquer une intoxication alimentaire s’il est consommé. Les symptômes d’une infection à E. coli peuvent inclure: diarrhée et fièvre supérieure à 102 degrés F, diarrhée pendant plus de 3 jours qui ne s’améliore pas, diarrhée sanglante, vomissements excessifs où vous ne pouvez pas garder les liquides et signes de déshydratation tels que comme des étourdissements, une bouche sèche et moins de miction.

En rapport

Mardi, 16 personnes étaient infectées par E. coli O121 dans 12 États différents, dont le Massachusetts, la Virginie, la Caroline du Sud, le Michigan, l’Ohio, l’Indiana, l’Illinois, l’Iowa, le Nebraska, l’Utah, l’Oregon et Washington. Les cas ont commencé à des dates allant du 26 février au 21 juin.

Ceux qui sont tombés malades sont âgés de 2 à 73 ans et 100 pour cent de ceux qui sont tombés malades sont des femmes. Sur les 16, sept ont été hospitalisés et une personne a développé une insuffisance rénale. Aucun décès n’a été signalé.

Le mélange à gâteau fait l’objet d’une enquête puisque six personnes interrogées par des responsables locaux de la santé ont déclaré avoir goûté ou mangé de la pâte crue préparée avec un mélange à gâteau. Ils ont déclaré avoir acheté différentes marques et variétés de mélanges à gâteaux.

En rapport

Le CDC soupçonne que le nombre réel de personnes tombées malades est probablement beaucoup plus élevé, car de nombreuses personnes se rétablissent sans soins médicaux et ne sont pas testées pour E. coli. En outre, certaines maladies plus récentes n’ont probablement pas encore été signalées.

Jeudi, le CDC a également rappelé plus de 295 000 livres de bœuf cru provenant d’une usine de conditionnement de viande d’Omaha, dans le Nebraska, en raison de problèmes d’E. coli.

En rapport

Le CDC conseille aux gens de ne pas manger de pâte à gâteau crue, qu’elle soit faite maison ou achetée en magasin. « Manger de la pâte à gâteau crue peut vous rendre malade », a déclaré le CDC. « La pâte à gâteau crue peut contenir des bactéries nocives. Les bactéries ne sont tuées que lorsque la pâte crue est cuite ou cuite. »

Et tandis que de nombreuses personnes ont apprécié les léchages, les morsures et les goûts en cuisinant à la maison, l’initiative Dites non à la pâte crue du CDC exhorte les gens à suivre les directives de manipulation sûre des aliments et à ne pas manger de mélange à gâteau cru ou de pâte à biscuits, car cela pourrait causer des maladies.

Il s’agit d’une enquête active et le CDC exhorte quiconque à appeler son fournisseur de soins de santé local s’il présente des symptômes d’E. coli.

En rapport: