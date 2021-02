7 meilleures alternatives à TeamViewer pour Android

Avez-vous besoin d’un accès et d’un contrôle à distance à un ordinateur à partir d’un autre endroit? Ce sont peut-être les meilleures alternatives à TeamViewer

TeamViewer est probablement l’outil principal pour accéder à distance à votre ordinateur pour des millions de personnes dans le monde. Ses stabilité, sécurité et simplicité, effectuer des tâches de service ou même accéder à vos fichiers depuis un autre appareil sont très faciles à exécuter.

Cependant, il y a différentes alternatives à TeamViewer pas si populaire mais tout aussi fonctionnel et sûr que vous pouvez installer directement sur votre appareil Android totalement gratuit.

Par conséquent, nous avons préparé une sélection des 6 meilleures applications pour contrôler à distance votre ordinateur depuis votre Android que vous ne pouvez pas manquer. Si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-nous pour les découvrir.

Les meilleures alternatives à TeamViewer pour Android gratuit

Bureau à distance Chrome

Anydesk

AirDroid

Bureau à distance 8

Télécommande unifiée

Splashtop personnel

Visionneuse VNC

Bureau à distance Chrome

Peut-être l’un des meilleures alternatives à TeamViewer totalement Gratuit et facile d’utilisation. Avec le bureau à distance de Chrome, vous n’avez besoin que de quelques étapes pour accéder à votre ordinateur sans complications, où que vous soyez, directement depuis votre appareil Android.

Pour cela, vous n’aurez besoin que de configurer l’accès à distance à l’aide d’une extension que vous installez dans le navigateur Google Chrome et sur votre appareil Android pour accéder à votre appareil sans limitation. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures options disponibles, car elle est très simple à utiliser, sûre et surtout gratuite.

Anydesk

C’est l’une des meilleures options pour contrôler à distance votre ordinateur depuis votre appareil Android. Parmi ses principales caractéristiques, se distingue un sécurité au niveau de la banque à l’aide du cryptage TLS 1.2 et échange de clé RSE de 4096 bits, vous pouvez donc entrer sans crainte que votre connexion ne soit interceptée.

Accédez à votre applications, fichiers et paramètres instantanément et fonctionne sans limites grâce à son faible consommation de ressources, qui n’alourdissent pas le rendement de l’équipe. De plus, leurs réseaux locaux garantissent une latence quasi inexistante il est donc possible de travailler dans un environnement à 60 ips en permanence.

Finalement, AnyDesk s’adapte à bande passante disponible et en faire un usage efficace, en étant capable de travailler en douceur avec des connexions à une vitesse de 100 Ko / s, même grâce à l’utilisation de données mobiles sur votre téléphone portable.

AirDroid

AirDroid c’est l’un des meilleures alternatives à TeamViewer gestion mobile disponible dans le Play Store. Avec cette application, vous pourrez effectuer différentes activités, parmi lesquelles se démarquent les suivantes: transferts de fichiers Windows, Mac, Linux, contrôler à distance des appareils mobiles, recevoir et envoyer des messages depuis un PC.

Bien que Teamviewer soit principalement conçu pour gérer votre ordinateur à partir de votre mobile, avec AirDroid vous pouvez gérer votre mobile à partir de votre PC, ce qui est très pratique dans de nombreuses situations où vous n’avez pas l’appareil à portée de main ou disponible pour garder les appels, les messages ou gérer tout app.

C’est un outil très complet et polyvalent qui vous aidera dans les moments où vous ne pouvez pas utiliser votre mobile mais où vous avez accès à votre ordinateur. De plus, il est totalement gratuit.

Bureau à distance 8

Aussi connu sous le nom Bureau à distance Microsoft, est une application qui vous permet de contrôler à distance votre ordinateur Windows à partir d’un appareil Android.

En vous connectant, vous aurez accès complet à votre PC ou à vos applications et bureaux virtuels selon l’administrateur, accédez à des ressources distantes, gérez les connexions à partir du centre de connexion, diffusez des vidéos et de l’audio de haute qualité et toujours avec vos données et applications en sécurité.

C’est une excellente alternative principalement pour les utilisateurs d’ordinateurs Windows et vous voulez avoir accès à votre ordinateur à distance et totalement gratuit.

Télécommande unifiée

Télécommande unifiée est l’une des applications d’accès à distance sur Android le plus complet et le plus polyvalent disponible. Il est compatible avec Ordinateurs Windows, Mac et Linux, vous permettant de transformer votre appareil mobile en un télécommande universelle sur votre réseau Wi-Fi ou Bluetooth.

Sa configuration simple, la détection automatique du serveur sur votre réseau, la protection par mot de passe et le cryptage haute sécurité, en font un outil idéal pour ceux qui ont besoin d’une télécommande pour leur ordinateur.

Splashtop Personal – Bureau à distance

C’est un excellente alternative très complète pour avoir un bureau à distance qui vous permet d’entrer dans votre ordinateur Windows ou Mac dans le confort de votre appareil mobile.

Avec Splashtop tu peux pénétrer dans votre ordinateur via le réseau local et gérez vos applications, documents, e-mails, navigateur Web et même des jeux à distance.

De plus, il dispose d’une fonctionnalité qui vous permet accéder à distance à la caméra de votre ordinateur et voir si quelqu’un utilise votre ordinateur, une fonction de sécurité très intéressante. C’est une application gratuite qui vaut la peine d’être essayée.

Visionneuse VNC – Bureau à distance

Visionneuse VNC c’est une application qui permet d’accéder à un poste de travail distant de n’importe où dans le monde en utilisant un appareil Android, il est également compatible avec Mac, Windows et Linux.

Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, le facilité de connexion via le service cloud de bureau à distance, la capacité d’effectuer un Sauvegarde et synchronisation des connexions entre les appareils en utilisant VNC Viewer sur chacun d’eux.

Cependant, il fournit une barre de défilement sur le clavier virtuel avec touches avancées tels que Commande / Windows, prise en charge du clavier et de la souris via Bluetooth et bien d’autres fonctionnalités.

Maintenant que vous connaissez les meilleures alternatives à TeamViewer pour Android, nous espérons que vous les trouverez très utiles et que vous pourrez en tirer le meilleur parti lorsque vous en avez besoin. Si vous avez aimé cet article, jetez un œil à Chrome Remote Desktop: de quoi il s’agit, à quoi il sert et comment l’utiliser.

