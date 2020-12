Le père d’Elvis Presley appelé l’une des femmes du roi aime «  la personne la plus gentille qu’il ait jamais rencontrée  » – Et ce n’était pas Priscilla

L’une des relations amoureuses les plus proches d’Elvis Presley était avec la parolière Linda Thompson. Thompson est sorti avec Elvis de 1972 à 1976, vivant même avec lui à Graceland la plupart de ce temps.

Au cours de sa relation avec le roi du rock and roll, Thompson a développé des liens étroits avec plusieurs de ses amis et membres de sa famille – y compris sa fille, Lisa Marie Presley (de son mariage avec Priscilla Presley), et son père, Vernon Presley. Dans ses mémoires de 2016, Une petite chose appelée la vie, Thompson a révélé que le père d’Elvis lui avait dit une fois qu’elle était la «personne la plus gentille qu’il ait jamais rencontrée» et a reconnu l’importance de son rôle dans la vie de son fils.

Elvis et Vernon Presley | Archives Michael Ochs / Getty Images

Thompson a développé un lien avec les membres de la famille du roi au cours de leur relation

Bien que beaucoup de gens aient vu le père d’Elvis, Vernon, comme «un vieil oiseau dur» qui pouvait être «grincheux et caustique», Thompson a formé une entente avec lui pendant ses années avec Elvis.

Dans Une petite chose appelée la vie, Thompson a admis que le père d’Elvis pouvait en effet apparaître comme une «formidable figure d’autorité». Il ne faisait confiance à personne, surtout quand il s’agissait de son fils. Pourtant, la petite amie de longue date d’Elvis croyait qu’une partie de l’arrogance de l’homme plus âgé n’était qu’un masque pour ses insécurités. Après tout, il avait été expulsé de sa vie relativement normale dans un tout nouveau monde après que son fils eut atteint le statut d’icône.

Mais le plus important, Thompson croyait que le père d’Elvis avait son meilleur intérêt à l’esprit. Pour elle, il n’y avait «personne qui aurait pu protéger les intérêts d’Elvis avec une détermination plus farouche». Et pour cela, elle le respectait profondément.

Gladys, Elvis et Vernon Presley | Archives Michael Ochs / Getty Images

Le père d’Elvis a appelé Thompson peu de temps après avoir découvert que son fils était mort

Après la mort d’Elvis dans sa salle de bain à Graceland le 16 août 1977. Thompson a été informé de la nouvelle tragique par nul autre qu’une Lisa Marie alors âgée de neuf ans, qui était bouleversée par la perte de son père.

Peu de temps après, le père du roi a également appelé Thompson – et lui a demandé de prendre l’avion pour les funérailles dans l’avion privé d’Elvis, le Lisa Marie (une demande que Priscilla a refusé d’accepter).

Dans un témoignage clair du lien de Thompson avec Elvis, ainsi qu’avec sa famille et ses proches, Vernon lui a versé son cœur à la suite de son nouveau chagrin. Fait révélateur, il a également demandé à Thompson de «rentrer à la maison» à Graceland, où elle avait souvent été la soignante d’Elvis alors que sa santé déclinait au fil des ans.

Linda Thompson | Michael Bezjian / WireImage

Il a dit à Thompson qu’elle était la « personne la plus gentille » qu’il ait jamais connue

Au cours de leur cœur à cœur, Thompson a écrit dans Une petite chose appelée la vie, Le père d’Elvis lui a dit à quel point elle comptait pour Elvis et sa famille.

«J’apprécie que tu as été gentille avec lui», lui a-t-il dit, «et il t’aimait et nous t’aimons tous.

C’est alors que Thompson se souvint du meilleur compliment qu’elle ait jamais reçu de quelqu’un qui connaissait le roi. Une fois, à l’improviste, Vernon a regardé Thompson et a laissé échapper: «Linda, je crois honnêtement que tu es la personne la plus gentille que j’aie jamais connue.»

Thompson ne savait pas comment réagir. Après tout, elle avait toujours su que le père d’Elvis était bourru et gardé – jamais vulnérable ou sentimental.

«J’ai eu une fois une tante à l’époque que j’ai toujours pensé être la personne la plus gentille du monde, mais je crois que vous l’avez battue», a-t-il poursuivi.

En fait, beaucoup des plus proches associés d’Elvis dans la mafia de Memphis avaient pensé la même chose. Sonny West, garde du corps du roi depuis plus de 15 ans, admis dans ses propres mémoires (Elvis: toujours aux affaires) qu’il souhaitait qu’Elvis ait épousé la jeune reine du concours.

Malheureusement, Thompson a rompu sa relation avec Elvis huit mois seulement avant sa mort. La détérioration de son petit ami en grave toxicomanie, ainsi que son infidélité, ont fait des ravages. Mais ils ont conservé une solide amitié jusqu’à sa mort en 1977.