Bridgerton perdu : l’acteur préféré de Netflix vient d’une autre série

Netflix

Bridgerton C’est l’une des séries les plus importantes de Netflix, mais le mois dernier, elle a été dépassée, tout comme ses acteurs. Découvrez qui a été établi comme l’acteur préféré d’avril.

©NetflixLe casting de Bridgerton

Au dernier moment Netflix a connu les hauts et les bas les plus inattendus de son histoire. La société en charge de Ted Sarandos Il est le plus choisi par les utilisateurs depuis dix ans, mais la vérité est que ces derniers mois, ses abonnés ont chuté. C’est ainsi qu’ils l’ont affirmé de la part de l’entreprise. Plus de 2 000 téléspectateurs ont décidé de se désabonner du service à la demande et, de fait, la plateforme elle-même assure qu’elle continuera à perdre au cours du prochain trimestre.

Cependant, la réalité est qu’au cours du dernier mois Netflix a fait de grandes premières qui l’ont une fois de plus positionné parmi les meilleurs. Au-delà de ses séries typiques, qui font sensation à chaque retour au catalogue par exemple, Bridgerton, la plate-forme est également venue avec des nouvelles. Parmi eux se trouve Anatomie d’un scandaleune fiction qui ne compte que six épisodes et est sortie, dans le monde entier, le 15 avril.

Anatomie d’un scandale C’est rapidement devenu une rage qui a traversé les frontières. En effet, la série a une intrigue intéressante et engageante qui a surpris les téléspectateurs. De plus, la preuve en est que au mois d’avril, il est devenu la bande la plus regardée sur Netflix avec un total de 75 560 000 heures vues. C’est une production qui, pourrait-on dire, est un point en faveur du géant du streaming.

Cependant, la vérité est que le succès de Anatomie d’un scandale Ce n’est pas la seule chose qui a retenu l’attention des fans. Eh bien, la vérité est qu’en même temps que la série grandissait, son protagoniste aussi, Rupert Friend, qui jouait James Whitehouse. Son personnage était, sans aucun doute, l’un des plus marquants de l’histoire au point qu’à l’heure actuelle, l’acteur est le plus aimé du mois d’avril.

En tout état de cause, il convient de noter qu’au-delà Anatomie d’un scandale a amené Friend à la renommée internationale, l’acteur s’est fait connaître dans Orgueil et préjugé. Dans ce film, dont la première a eu lieu en 2005, l’artiste a donné vie au M. Wickham, un personnage secondaire mais avec qui il pourrait attirer beaucoup d’attention. Bien que, maintenant, sa carrière ait atteint le sommet et que les fans attendent déjà son retour en tant que James Maison Blanche.

