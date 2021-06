Le cascadeur de Sam Heughan dans Outlander devenu célèbre

Sam Heughan est devenue l’une des personnalités les plus reconnues de ces dernières années pour son rôle de Jamie Fraser dans la série Étrangerpar Starz. Là, il a su conquérir bon nombre de fans pour son talent et ses scènes emblématiques au sein du programme, mais peut-être ne saviez-vous pas qu’il a un doublure qui exécute certains passages que l’acteur ne peut pas. C’est à propos de qui?

Il est courant pour une grande production d’avoir des professionnels prêts à doubler dans différentes scènes dans lesquelles il peut y avoir un risque minime pour la star. La raison principale de ces embauches est de prendre soin de leurs interprètes les plus importants, car s’il y avait un inconvénient, cela pourrait entraîner la suspension d’un tournage ou l’annulation.

C’est pour ça que Starz Il a donné un cascadeur à Heughan, qui lui ressemble beaucoup. On parle de Marquer l’abattage, un visage familier du réseau de télévision, ayant déjà fait partie de l’équipe de coordination des cascades sur un autre projet. Depuis la saison 1, il fait partie de la série et à partir de là, il est devenu célèbre dans l’environnement, exprimant également Gwendoline Christie dans Game of Thrones et Star Wars, et Alexander Skarsgård dans The Legend of Tarzan.

Dans une conversation avec le médium Express a parlé de ses avoirs : « Dans la saison quatre, je me suis davantage impliqué parce qu’il y avait un tacle en descente devant une cheminée et j’ai dû affronter l’un des amérindiens. C’est ce que j’ai dû faire car j’avais un élément de danger. Pour des raisons de sécurité, je est intervenu là-dessus pour Sam « .

Cependant, il a également précisé que Sam Heughan fait une grande partie de ses scènes : « Tout au long de toutes les saisons, chaque fois qu’il allait faire les combats, Sam ferait tout. Il est extrêmement doué pour faire ses propres combats et se déplace très bien. ». C’est pourquoi depuis la saison 4 il ne fait plus partie d’Outlander, bien qu’il soit une grande figure respectée derrière les caméras pour son excellent travail.