À propos du contrat de mariage: sécurité non romantique ou nécessaire?

Les couples ne s’inquiètent souvent pas d’un accord prénuptial avant le mariage. Le contrat peut avoir un sens ici. La bonne nouvelle: il peut encore être mis après le mariage.

Quiconque s’occupe d’arrangements floraux romantiques, de décorations de table et de menus pour le plus beau jour de sa vie peut éviter le sujet des contrats de mariage. Seule une fraction des époux conclut un tel contrat, même si environ un mariage sur trois est divorcé. Un contrat de mariage est souvent non seulement utile – il est définitivement recommandé.

Si vous ne rédigez pas de contrat, le règlement statutaire, appelé communauté des gains, s’applique. La structure juridique de base pendant le mariage correspond dans un premier temps à celle d’une séparation de biens, explique Karin Schwegler, avocate spécialisée en droit de la famille à Erlangen. «Chacun possède et conserve et gère son patrimoine comme il l’entend sans avoir à demander à l’autre personne», explique l’avocat, qui est également membre de l’Association allemande des avocats.

Sans contrat de mariage, le gain est partagé

Ce qui distingue la séparation de la propriété et de la communauté de profit apparaît à la fin du mariage. «S’il n’y a pas de contrat de mariage, le gain d’un divorce est déterminé et partagé», explique Sophie Mecchia de la Stiftung Warentest.

À cette fin, les avoirs au moment du mariage sont comparés à ceux au moment de la notification de la demande de divorce. “Celui qui est mieux financièrement en fin de compte doit renoncer à la moitié de la différence”, déclare Mecchia. Pour cette raison, la communauté de gain n’est pas un bon choix pour certains couples.

Dans certains cas, une protection nécessaire

«Un contrat de mariage est requis de toute urgence si l’un des conjoints a une entreprise ou une participation dans une entreprise, est un homme d’affaires ou un indépendant, ou si l’un des conjoints travaille dans l’entreprise de l’autre ou les deux travaillent dans la même entreprise et qu’un seul conjoint est le propriétaire», déclare Schwegler.

Les contrats de mariage sont également fortement recommandés si les partenaires sont de nationalités différentes. “Cela devrait au moins préciser quelle loi nationale s’applique en cas de séparation”, déclare Mecchia.

Un contrat de mariage est également conseillé si vous êtes endetté

Même si un partenaire commence le mariage avec des dettes élevées, il est important de signer un contrat prénuptial. La dette doit y être enregistrée. «En cas de divorce, le règlement de la dette dans le mariage est pris en compte dans la compensation des bénéfices», précise Mecchia.

Mais un contrat de mariage peut également être utile pour les couples qui ne semblent pas avoir besoin de réglementation. Josef Linsler de l’Association d’intérêt pour l’entretien et la famille (ISUV) le considère même nécessaire pour chaque mariage. “Un tel contrat crée de la transparence sur toutes les questions de propriété.”

Le contrat de mariage peut être conçu librement

Fondamentalement, il y a une liberté de conception dans un contrat de mariage, dit Linsler. Cependant, dans un cadre légal. La loi ne formule que vaguement lorsque cela est dépassé: Un contrat est inefficace si les charges sont si inégalement réparties qu’elles ne rendent en aucune façon justice à la situation conjugale. Les règlements ne doivent pas contredire les «bonnes mœurs» ni être aux frais de tiers.

«En plus de la communauté des gains, il existe trois autres régimes de propriété», déclare Schwegler. “La séparation des biens, la communauté de biens et, depuis 2013, la communauté électorale franco-allemande à but lucratif.” C’est une particularité qui se fonde sur la communauté allemande des gains, mais qui supprime les augmentations accidentelles de valeur et de compensation de la douleur et de la souffrance, comme cela est courant en France.

La maintenance peut être limitée

Dans le contrat de mariage, les aliments peuvent être exclus ou limités dans certaines limites. La loi fixe ses limites là où le conjoint moins aisé ne serait pas correctement pris en charge en raison de la vieillesse, de la maladie ou de l’éducation des enfants. Les enfants ne doivent pas être exclus de la maintenance.

L’égalisation des pensions signifie l’égalisation des droits à pension acquis pendant le mariage. “Les conjoints pourraient fixer une limite de temps pour l’égalisation des pensions dans le contrat”, déclare Schwegler. Mais là aussi, les limites de la liberté contractuelle sont rapidement dépassées.