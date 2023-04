Maite Perroni va-t-elle divorcer ? C’était la réponse d’Andrés Tovar

Supplémentaire

Andrés Tovar a expliqué comment sa relation avec Maite Perroni est

© Andrés TovarAndrés Tovar et Maite Perroni attendent leur premier bébé

Étant donné les rumeurs selon lesquelles Maite Perroni divorcerait de son mari après des accusations sur Internet selon lesquelles le producteur aurait été infidèle, Andrés Tovar a réagi et a donné une réponse forte sur sa relation avec le chanteur de RBD et sur ce qui se passera face aux rumeurs.

Le producteur de Le soleil se lève, De Step and Run et Chica chismosa acapulcoentre autres projets, Il a dit qu’il ne divorcerait pas de Maite Perroni et que les informations qui ont été partagées sur sa prétendue infidélité sont fausses.

+ Quelle est la relation entre Andrés Tovar et Maite Perroni ?

Le producteur mexicain a déclaré qu’ils étaient dans le moment le plus heureux de leur vieattend son premier bébé « avec beaucoup d’amour et une profonde gratitude ». Tovar a demandé de ne pas écouter les rumeurs et a critiqué « il y a ceux qui sont dérangés par le bonheur ».

Le producteur de Il était une fois, Chloroforme et Raconte moi une histoire il a dit que intentent une action en justice après avoir identifié les personnes qui ont répandu les rumeurs d’infidélité présumée: »Nous intenterons une action en justice contre les responsables« .

C’était en octobre 2022 quand Andrés Tovar et Maite Perroni se sont mariés lors d’une cérémonie à Valle de Bravo. et au début de cette année 2023, ils ont signalé que l’actrice était enceinte. Fin mars, ils ont organisé une baby shower organisée par Rocío Sánchez Azuara.

