Le bug de continuité dans Outlander que peu de gens ont remarqué

Nous avons actuellement plusieurs séries acclamées par les critiques et les fans, et l’une d’entre elles est clairement Étranger. Cette production originale de Starz Play a atteint une popularité unique lorsqu’elle a été ajoutée au catalogue du service de streaming. Netflix, où nous avons cinq saisons disponibles, en attendant la sixième partie. Bien que cela semble être l’un de ces contenus parfaits, la vérité est que aussi comme des erreurs majeures.

Les derniers épisodes sont sortis officiellement mi-2020 et les fans devront attendre près de deux ans pour leur retour, car la pandémie de Coronavirus a affecté le tournage. La bonne nouvelle est arrivée début juin lorsqu’il a été signalé que les nouveaux chapitres ont déjà été filmés correctement et il a été officialisé qu’ils arriveront au début de 2022.

L’adaptation des romans de Diana Gabaldon suit Claire Fraser, une infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui voyage dans le temps à un autre siècle et, bien qu’étant une femme mariée, se marie Jamie Fraser, un homme du passé. C’est à ce mariage que une partie des téléspectateurs a remarqué quelque chose de vraiment étrange dans une scène et l’a clairement expliqué.

+ L’erreur de continuité dans Outlander

Les personnages se sont rencontrés au XVIIIe siècle et sont tombés amoureux au fil du temps, ce qui les a conduits à se marier lors de la première saison de la série. Là, Jamie et Claire interprètent des traditions écossaises comme se couper les poignets et joindre leur sang, mais un fan a noté : « Il est très explicitement montré que Jamie et Claire ont les poignets coupés, mais alors que l’épisode se poursuit, il n’y a absolument aucun signe des coupures qui nous ont été montrées dans aucune scène qui se déroule après cela. ».







En effet, au fur et à mesure que l’épisode progresse, il n’y a aucune cicatrice ou trace de sang pour montrer la coupure, y compris la nuit de noces. Ce n’est pas la première erreur que Étranger commet dans ses livraisons, car dans un épisode, un procès de sorcellerie a été développé en 1743, mais le dernier record d’exécution d’une supposée sorcière en Écosse remonte à 1707.