Saison Physical 2: date de sortie, distribution, intrigue, etc.

La finale de la saison 1 de Physical est vendredi sur Apple TV+. La comédie dramatique d’une demi-heure d’Annie Weisman a été renouvelée pour la saison 2.

Rose Byrne joue dans Sheila, une femme souffrant de boulimie dans les années 1980. Sheila devient ensuite une star de la maison et une star de la vidéo d’aérobic lorsque son mari se présente pour un bureau local à San Diego. La série raconte son incroyable parcours d’un catalyseur sans défense et ignoré à une force économique puissante et confiante. Sheila devient une femme que nous tenons maintenant pour acquise, mais qui était à l’époque complètement radicale – l’experte du style de vie féminin.

La finale de vendredi, intitulée Let’s Get Together, met en vedette Sheila présentant une proposition intrigante alors que Bunny (Della Sava) et Tyler (Lou Taylor Pucci) atteignent leur paroxysme.

Rory Scovel est rejoint par Dierdre Friel et Paul Sparks. Ashley Liao est aussi une star.

Michelle Lee, directrice de la programmation nationale, Apple TV+ a déclaré : « Nous ne pourrions être plus fiers de l’approche singulière d’Annie Weisman dans cette histoire sombre, comique et déchirante. « Et puis, nous avons pu voir Rose Byrne incarner cet incroyable personnage à plusieurs niveaux. Ce fut un tour de force inoubliable. Ce spectacle a été un énorme succès et le public du monde entier en est tombé amoureux.

Nous avons hâte de voir le prochain chapitre du parcours d’autonomisation de Sheila.

Physique a été produit pour Apple TV+ (un partenariat avec ITV Studios) par Tomorrow Studios. Weisman a créé, écrit et produit par la direction Physique. Il fait également office de showrunner. Stephanie Laing et Marty Adelstein sont producteurs exécutifs.