Hanna Saison 3: Date de sortie, distribution et ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



Le renouvellement de la saison 3 de Hanna a été rapide. Amazon Prime Video a renouvelé la série d’action-drame pour une autre saison seulement 10 jours après sa sortie. Amazon a renouvelé le contrat de la saison 3 d’Hanna le 13 juillet 2020 après avoir diffusé les épisodes de la saison 2 le 3 juillet.

Les amateurs de séries d’action-thriller se demandent quand Hanna Saison 3 sera diffusé sur Amazon Prime Video. Le Royaume-Uni a interviewé David Farr à propos du créateur et scénariste de la série. Il a déclaré: «Je suis vraiment reconnaissant à Amazon et à NBCU d’avoir pu conserver cette vision. Mireille Enos, Esme Creed-Miles et Mireille Enos sont profondément reconnaissantes pour leur engagement indéfectible et leur talent extraordinaire alors qu’Hanna et Marissa voyagent vers des territoires nouveaux et inexplorés. Ça va être un acte passionnant.

Bien qu’il n’y ait aucune annonce confirmant la date de sortie de Hanna Saison 3, il semble qu’il ne sortira pas cette année. Cependant, si la production peut commencer à tourner plus tard cette année, alors Hanna Saison 3 pourrait débarquer à l’automne 2021.

Hanna La saison 2 se termine avec Hanna se rendant à Barcelone pour sauver Gelder. Sandy a tué Gelder. Clara, la fille de Gelder, s’enfuit avec Kat. Carmichael arrive à Barcelone après le meurtre de Gelder. Clara, Hanna et Kat se cachent des éléments dans une villa perchée sur les collines. Hanna retourne à l’hôtel pour récupérer la liste des cibles de Gelder.

Hanna a trouvé la liste grâce à Marissa. Hanna informe Clara que Clara devrait retrouver sa mère, avant de revenir avec Marissa et d’aider à détruire Utrax. Hanna Saison 3 se poursuivra à partir de la fin de la saison 2.

Mireille Enos, Esme Creed Miles et Marissa Wiegler reprendront leurs rôles dans Hanna Saison 3. Dermot Mulroney (comme John Carmichael), Aine Rose Daly (Sandy Phillips), Joel Kinnaman, Erik Heller et Cherrelle Skeete (Terri Mills) sont les d’autres membres de la distribution revenant à la série.