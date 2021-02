Rose McGowan parle des allégations contre Marilyn Manson

Suite aux accusations d’abus du musicien de rock Brian Hugh Warner sous le nom de scène de Marilyn Manson, actrice et mannequin Rose Mcgowan a exprimé son soutien aux femmes qui ont donné leur témoignage dans lequel le musicien est jugé coupable d’abus et de mauvais traitements au cours de leurs relations amoureuses respectives.

McGowan Elle a été fiancée au musicien pendant deux ans et demi jusqu’à ce que les deux se séparent en 2001, pour un total de trois ans et demi en tant que couple sentimental.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Elizabeth Chambers parle de la controverse sur l’ex-mari Armie Hammer

L’actrice se produirait à travers son compte dans Instagram une publication dans la nuit du 1er février dans laquelle il répond aux accusations portées cette semaine par l’actrice Evan Rachel Wood avec d’autres femmes. «Je suis profondément désolé pour ceux qui ont souffert d’abus et de torture mentale Marilyn Manson« , a écrit.

« Quand je dis ça Hollywood c’est une secte, je veux dire que l’industrie du divertissement, y compris l’industrie de la musique est une secte. Les sectes protègent les rôles au sommet. Il y a une maladie qui doit être arrêtée. Le complexe de renommée industrielle choisit qui ils protègent et qui seront leurs victimes. Pour le profit ».

McGowan Je n’hésiterais pas à m’exprimer en faveur de Bois et «tous ceux qui ont avancé ou le feront». Elle demande également d’éviter les questions qui, en demandant pourquoi les victimes ont mis autant de temps à parler, ne font que les embarrasser davantage et empêchent les autres victimes de rendre leur cas public. «Et vous tous qui avez couvert des monstres, quelle honte. Levez-vous et ne dites plus rien ».

Dans sa vidéo, l’actrice a également exprimé son respect et sa fierté avant Bois et les trois autres femmes qui ont décidé d’élever la voix. «Quand il était avec moi, ce n’était pas comme ça. Mais cela n’a rien à voir avec la façon dont il était avec les autres, avant ou après moi », conclut-elle, déclarant qu’elle se sent fière de toute femme qui décide d’affronter son agresseur.

Vous pourriez aussi être intéressé: Décès de Marc Wilmore, scénariste de « The Simpsons »

Lundi dernier, Bois ensemble d’autres femmes ont souligné Manson comme responsable d’abus, de harcèlement criminel et de manipulation. Elle aurait présenté un témoignage dans lequel elle a avoué avoir été victime d’une relation abusive au cours de sa dernière adolescence, même si elle aurait refusé de donner le nom de son agresseur.

Bien que le musicien déclare que ses relations étaient entièrement fondées sur le consentement, la maison de disques avec laquelle il travaillait a résilié leurs contrats, en plus de cela ses futures apparitions dans des séries télévisées ont déjà été supprimées.