Le 40e anniversaire des Aventuriers de l’arche perdue célébré par les fans alors que le tournage d’Indiana Jones 5 commence

Indiana Jones les fans célèbrent le 40e anniversaire de Les aventuriers de l’arche perdue, le premier volet de la célèbre série de films. À partir de maintenant, Harrison Ford est sur le plateau pour Indiana Jones 5, le film qui servira probablement d’aventure finale à son incarnation du personnage. Tout a commencé avec la première entreprise théâtrale d’Indy le 12 juin 1981, lorsque Les aventuriers de l’arche perdue créé dans les cinémas américains.

Réalisé par Steven Spielberg, Les aventuriers de l’arche perdue a été écrit par Lawrence Kasdan d’après une histoire de George Lucas et Philip Kaufman. Situé en 1936, il suit Harrison Ford en tant qu’Indiana Jones, une archéologue en quête de récupérer l’Arche de l’Alliance perdue depuis longtemps. Avec l’aide de Marion Ravenwood (Karen Allen), Indy doit récupérer la relique avant que l’archéologue rival, le Dr René Belloq (Paul Freeman) ne puisse d’abord guider les forces allemandes nazies.

Après sa sortie, Les aventuriers de l’arche perdue a été établi comme l’un des meilleurs films jamais réalisés. Son succès engendrerait trois suites – Indiana Jones et le Temple maudit (1984), Indiana Jones et la dernière croisade (1989), et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008) – et une variété de bandes dessinées, de romans et de jeux vidéo. Une série télévisée préquelle, Les Chroniques du Jeune Indiana Jones, diffusé sur ABC au début des années 90.

L’année dernière, Steven Spielberg a quitté son poste de directeur de Indiana Jones 5 après avoir dirigé les quatre films précédents. Il restera à bord en tant que producteur de terrain. James Mangold (Logan) a depuis été amené à réaliser, et il a également co-écrit le scénario avec Jez et John-Henry Butterworth. Le tournage de la suite a commencé ce mois-ci avec des plans de sortie Indiana Jones 5 l’été prochain.

En repensant à l’endroit où tout a commencé, de nombreux fans rendent maintenant hommage à Les aventuriers de l’arche perdue. Film & TV de Gary K a tweeté : « Les aventuriers de l’arche perdue(1981) Hommage de Steven Spielberg & George Lucas aux feuilletons d’aventures du cinéma ancien. Avec de nombreux décors mémorables, une pointe d’humour et l’un des meilleurs scores de John Williams, c’est un film à sensations fortes ! »

« Les aventuriers de l’arche perdue » (1981)

Hommage de Steven Spielberg & George Lucas aux feuilletons d’aventures du cinéma ancien. Avec de nombreux décors mémorables, une pointe d’humour et l’un des meilleurs scores de John Williams, c’est un film à sensations fortes ! #IndianaJones#filmpic.twitter.com/jKz9zrVIoN – Film et télévision de Gary K 🎞🎬📺 (@Gallifrey_GaryK) 5 juin 2021

À la recherche de citations du film emblématique, un autre fan a tweeté une image de l’affiche et a écrit : « Les aventuriers de l’arche perdue a 40 ans aujourd’hui et en l’honneur de l’incroyable personnalité d’Indy, Marion, Marcus et Sallah, quelle est votre réplique préférée du film ? Le mien est ‘Ce ne sont pas les années, c’est le kilométrage.' »

Les aventuriers de l’arche perdue fêtent leurs 40 ans aujourd’hui et en l’honneur de l’incroyable personnalité d’Indy, Marion, Marcus et Sallah, quelle est votre réplique préférée du film ? Le mien est « Ce ne sont pas les années, c’est le kilométrage. » pic.twitter.com/iJrwO2hMX6 – James Ponti (@JamesPonti) 12 juin 2021

« Mon film préféré de tous les temps fête ses 40 ans aujourd’hui », dit quelqu’un d’autre. « Normalement, je dirais quelque chose comme ‘ça me fait me sentir vieux’ mais honnêtement, à chaque fois que je regarde Les aventuriers de l’arche perdue Je retrouve un peu de ma jeunesse. Je sais ce que je vais regarder ce soir. »

Mon film préféré de tous les temps fête ses 40 ans aujourd’hui. Normalement, je dirais quelque chose comme « ça me fait me sentir vieux », mais honnêtement, chaque fois que je regarde Les Aventuriers de l’arche perdue, je retrouve un peu de ma jeunesse. Je sais ce que je vais regarder ce soir. pic.twitter.com/zj4rzPCAeb – Matt Rupert (@scooterpie55) 12 juin 2021

Et un autre fan a tweeté : » Difficile d’imaginer qu’il y a 40 ans Les aventuriers de l’arche perdue est sorti en salles. Je me souviens encore quand j’avais 8 ans en train de faire des corvées pour gagner de l’argent pour aller voir ça. Ma mère m’a déposé au cinéma et j’ai été stupéfait. J’adore cette franchise. »

Difficile d’imaginer qu’il y a 40 ans Les Aventuriers de l’Arche perdue sortaient en salles. Je me souviens encore quand j’avais 8 ans en train de faire des corvées pour gagner de l’argent pour aller voir ça. Ma mère m’a déposé au cinéma et j’ai été stupéfait. J’adore cette franchise. pic.twitter.com/YUtWrG6gQg -Steve (@Americanjedi42) 12 juin 2021

Indiana Jones 5 est prévu pour le 29 juillet 2022. Pour revenir là où tout a commencé, vous pouvez regarder Les aventuriers de l’arche perdue 40 ans après sa première en le diffusant sur Paramount+. Vous pouvez également voir ce que les autres fans disent du 40e anniversaire sur Twitter.

Les Aventuriers de l’Arche perdue a été l’une de mes premières expériences spirituelles. Sorti ce jour-là il y a 40 ans, j’ai fini par le voir sur grand écran 12 fois à l’été 1981. Le temps a été marqué en gagnant 1,25 € en tondant les pelouses, en collectant des canettes pour un billet pour voir #Raiders de nouveau #IndianaJones – Joseph Rose (@josephjrose) 12 juin 2021

Les Aventuriers de l’Arche perdue a 40 ans aujourd’hui !

C’est mon film préféré depuis que je l’ai vu à l’âge de 8 ans. D’autres films peuvent avoir une morale plus profonde ou une meilleure caractérisation, mais rien ne vaut le pur plaisir des Raiders. Le film a suscité mon intérêt pour la narration, la réalisation de films et la mythologie d’un seul coup. pic.twitter.com/v8njlpGYwg – Christopher Piper (@miiyouandmii2) 12 juin 2021

Joyeux 40e à l’original… le MEILLEUR film d’Indiana Jones… Les Aventuriers de l’Arche perdue ! Non seulement il a incroyablement bien vieilli, mais il se démarque toujours comme l’un des meilleurs films d’aventure de tous les temps jamais réalisés. J’adore toute la trilogie. (Oui… TRILOGIE) pic.twitter.com/iXt3FvXlVi – DragonRift (@DragonRift) 12 juin 2021

Joyeux 40e au film qui a fait monter mon imaginaire et m’a fait craquer pour le cinéma, Les Aventuriers de l’Arche Perdue ️#IndianaJones#MyChildhoodHeropic.twitter.com/5QKHliJo2a — Erin ️‍🌈 (@P_ControlPascal) 12 juin 2021

Juin 1981 a été un mois exceptionnellement bon pour les sorties de films, peut-être le meilleur de tous les temps. Sorti il ​​y a 40 ans aujourd’hui, le plus grand film de tous les temps (n’essayez pas de nous convaincre du contraire, vous vous tromperiez), « Les Aventuriers de l’Arche perdue ». #80s#80sfilm#boomtownpodcastpic.twitter.com/3bXVoAcJmi – Bienvenue à Boomtown (@boomtownpodcast) 12 juin 2021

N’oubliez pas de prendre le temps de souhaiter un joyeux 40e anniversaire aux Aventuriers de l’Arche perdue. Joyeux 40e anniversaire Les Aventuriers de l’Arche perdue ! – Austin Torres (@AustinMTorres) 12 juin 2021

Sujets : Indiana Jones, Indiana Jones 5