Bande-annonce frénétique des ‘Gardiens de la Galaxie’ : Square Enix et Marvel continuent de collaborer dans une aventure pleine d’action et d’humour

Fuite en 2017 et enfin Square Enix l'a officiellement dévoilé : le jeu 'Guardians of the Galaxy'. La société de production a collaboré avec Marvel au cours des dernières années et une partie de cet accord est ce jeu vidéo plein d'action et d'humour comme ses films. Nous avons déjà une remorque et une date de départ.





‘Gardiens de la Galaxie’ est basé sur les films et bandes dessinées Marvel avec le même titre. Cependant, c’est une adaptation avec sa propre interprétation de l’histoire. Peter Quill, connu sous le nom de Star-Lord, est le protagoniste et nous serons à sa place en jouant. Il sera accompagné de Rocket, Groot, Gamora et Drax.

Aventures avec Star-Lord et le reste des Gardiens

Au cours de la bande-annonce, nous pouvons voir comment les personnages sont inspirés de la bande dessinée et des films mais ils ne sont pas une copie directe. Ils conservent les caractéristiques essentielles pour être reconnus, bien que ils ont été adaptés à la façon dont Square Enix a décidé ce qui est le mieux.

L’histoire du jeu vidéo lui-même est aussi une adaptation du studio de jeux vidéo. Les Gardiens devront faire face à une série d’aventures similaires au jeu vidéo qui peuvent se transformer en véritables problèmes. Toutes ces années avant la soi-disant guerre galactique et face à différents méchants tels que Lady Hellbender.

En tant que dernier aspect du jeu vidéo lui-même, nous contrôlons Star-Lord mais nous contrôlons en fait toute l’équipe. Les aventures se déroulent en équipe et Star-Lord est celui qui commande, nous donnons donc des ordres et effectuons des tactiques pour l’ensemble du groupe de gardiens. Bien sûr, s’ils vont toujours écouter ce que nous leur disons de faire.

‘Guardians of the Galaxy’ sera un jeu multiplateforme et pour plusieurs générations. Va venir a PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One et Xbox Series X. Ses créateurs disent qu’il n’y a pas de microtransactions et qu’il n’y aura pas de DLC, tout le jeu est terminé. La date de sortie est la prochaine 26 octobre de 2021.

Via | Square Enix