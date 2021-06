Point de discussion : avez-vous apprécié la vitrine Square Enix Presents ?

Le en ligne E3 2021 les manigances se poursuivent alors que Square Enix passe sur la scène numérique pour livrer une gamme très excitante d’annonces de ses studios japonais et occidentaux. Il y a toujours de l’excitation chaque fois que l’éditeur apporte des cadeaux à la fête, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait eu beaucoup de battage médiatique autour de cette vitrine particulière.

Nous avons enfin vu Marvel’s Guardians of the Galaxy d’Eidos Montréal, un jeu qui, selon les rumeurs, serait en développement depuis plusieurs années maintenant. Ensuite, il y a eu des mises à jour sur Babylon’s Fall, l’extension Black Panther pour Marvel’s Avengers et Life Is Strange: True Colors. Final Fantasy Origin est une autre révélation importante.

Où se situe votre opinion sur l’ensemble du spectacle, alors? Avez-vous été impressionné par ce que Square Enix avait à montrer ou était-ce un peu raté cette fois-ci? Placez votre vote dans notre sondage et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.