Red Sky, saison 3 : tout ce que l’on sait sur la série Netflix

Sky Rojo a annoncé sa troisième saison il y a plus d’un an et ces derniers mois, ils ont laissé quelques révélations sur ce qui se passera dans l’histoire. Y a-t-il une date de sortie ?

©NetflixRed Sky, saison 3 : tout ce que l’on sait sur la série Netflix.

Ciel rouge était l’une des séries hispaniques les plus vues et commentées sur le service de streaming Netflix en 2021, étant l’un des premiers à utiliser le mode de lancement de deux livraisons en peu de temps. La saison 1 a été créée en mars et les épisodes suivants sont arrivés quatre mois plus tard, en juillet. Compte tenu du succès d’audience obtenu, la production créée par Alex Pinaqui était aussi derrière Le vol d’argenta reçu un renouvellement pour une partie 3.

La série s’est concentrée sur Coral, Weny et Gina, qui embarquent pour un vol en quête de liberté tout en étant persécutées par Moisés et Christian, les hommes de main de Roméo, le proxénète et propriétaire du Brides Club. Pour la deuxième fournée de chapitres, les jeunes femmes reviennent dans un changement de rôle, où les chasseurs deviendront la proie et chercheront à tout prix à se venger. De leur côté, les hommes commencent à avoir des divergences et leur loyauté commence à en pâtir.

+Ce que l’on sait de la saison 3 de Red Sky

Le 12 août 2021, les réseaux sociaux officiels de l’émission confirmaient le renouvellement pour une saison 3 avec la phrase : « La chasse finale est encore à venir ». Ensuite, les retours du casting principal ont été confirmés : véronique sanchez (Corail), Lali Esposito (Wendy), Yany Prado (Gina), Axier Etxéandie (Roméo) et Miguel Angel Silvestre (Moïse). Pour le moment on ignore si Enric Auquer (Christian) sera présent par le biais de flashbacks. Quant aux nouveaux visages, ils ont annoncé l’ajout de Rauw Alejandro et Catalia Sopelana.

De quoi parleront les nouveaux épisodes ? Selon un synopsis révélé en streaming, l’histoire se déroulera six mois après la bataille finale. Coral, Wendy et Gina découvrent que la paix n’est plus un sentiment délirant entre les épisodes de terreur. Alors que leurs vies sont brisées, les filles se rendent compte que le passé revient toujours et si elles veulent vraiment se libérer, elles devront l’enterrer. Ou, d’ailleurs, enterrer Roméo, ce qui revient au même.

+Quand la saison 3 de Sky Rojo est-elle diffusée ?

Selon les premiers rapports, les épisodes ont commencé le tournage en novembre 2021 et en principe, il a été confirmé que la saison 3 de Ciel rouge serait présenté en première sur Netflix en 2022. La réalité est que jusqu’en octobre, nous n’avons pas d’images ni de bande-annonce officielle, encore moins de date de sortie, il est donc estimé que les délais ont été prolongés et il est probable qu’il arrivera au début de 2023.

