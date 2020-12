L’auteur de Thrawn réagit à la surprise mandalorienne

L’auteur de Thrawn, Timothy Zahn, a partagé ses réflexions sur Le mandalorien surprise. Le chapitre 13 de la série à succès Disney + s’est déjà séparé du peloton en fournissant pas mal d’informations. Nous avons beaucoup appris sur l’enfant, alias Grogu, et on nous a présenté le personnage préféré des fans, Ahsoka Tano, joué par l’actrice Rosario Dawson. Cependant, il y avait un autre élément qui a choqué le hardcore Guerres des étoiles Ventilateurs. Il y a SPOILERS pour Le mandalorien saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Ahsoka Tano est en mission à Le mandalorien saison 2. Cependant, les téléspectateurs ont dû attendre la fin de l’épisode pour savoir exactement ce qu’elle faisait. En fin de compte, Ahsoka est à la recherche du grand amiral Thrawn, qui a été vu pour la dernière fois avec Ezra Bridgers alors qu’ils explosaient dans l’espace lointain. Plus précisément, Ahsoka essaie plus que probablement de trouver Ezra. Quoi qu’il en soit, Guerres des étoiles Les fans ont consulté l’auteur de la série Thrawn, Timothy Zahn, pour obtenir des réponses.

Timothy Zahn ne jouait pas délibérément avec les fans lorsque les rumeurs Thrawn ont commencé à apparaître en ligne il y a des mois. « Non, je ne vous retenais pas (ni à personne d’autre) », a déclaré Zahn dans un article sur les réseaux sociaux. « J’étais (et je suis) complètement hors de la boucle sur tout Mandalorien. La première fois que j’ai entendu parler de la question de nom d’Ahsoka, c’est lorsque les gens ont commencé à parsemer cette page de commentaires, de questions et de commentaires verbaux. « L’auteur n’avait apparemment aucune idée de ce que Dave Filoni et Jon Favreau avaient l’intention de faire, bien qu’il semble vraiment comme ce qui vient d’être taquiné.

Quant à ce qui se passe ensuite avec le grand amiral Thrawn, Timothy Zahn n’en a aucune idée. « Alors, que va-t-il se passer ensuite? Vos suppositions sont aussi bonnes que les miennes », dit Zahn. L’auteur a continué à spéculer de son propre chef, notant: « Une chose que je sais: les bons écrivains / producteurs / réalisateurs ne lâchent pas une bombe comme celle-là sans une sorte de suivi quelque part. Je serai assis. juste là avec vous tous, attendant avec impatience de voir comment la saga se déroule. » Zahn n’est pas seul dans son enthousiasme pour où Le mandalorien va, comme Guerres des étoiles les fans sont ravis des possibilités.

Bien que Timothy Zhan n’ait pas d’informations sur Le mandalorien, il est optimiste quant à l’avenir. «J’espère que ce sera fait artistiquement», dit-il. Jusqu’à présent, Dave Filoni et Jon Favreau ont été en mesure de gérer le Guerres des étoiles franchise d’une manière qui n’a pas été vue depuis la première trilogie il y a plus de 40 ans. Le duo a puisé dans l’énergie originale de George Lucas et a trouvé de nouvelles façons de la canaliser, tout en gardant les fans hardcore et les nouveaux venus satisfaits en même temps. En d’autres termes, on dirait que Thrawn de Zahn est entre de bonnes mains. La nouvelle info Thrawn a d’abord été publiée sur la page Facebook de Timothy Zahn.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming