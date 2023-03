Gear 5 dans One Piece : les pouvoirs gangrenés éveillés de Luffy expliqués

Pratiquement aucun contenu nouvellement lancé n’a dans une pièce attiré autant d’attention que la transformation finale de Luffy vitesse 5. La technique de combat, ainsi que les circonstances qui ont conduit à son activation, ont notre compréhension de Le monde d’Eichiro Oda bouleversé et soulevé une foule de nouvelles questions.

Comment fonctionne Gear 5 ? Comment Luffy peut-il se transformer et qu’est-ce que tout cela a à voir avec le légendaire dieu du soleil Nika faire? Nous voulons vous poser ces questions et bien d’autres dans ce Spécial une pièce répondre. Alors continuez à lire à vos risques et périls, car selon votre degré d’avancement dans l’histoire, suivez maintenant spoilers massifs à One Piece.

One Piece : Qu’est-ce que Gear 5 ?

Après Luffy et sa bande sur Longring-Longland depuis Amiral Aokiji a été impitoyablement vaincu, le capitaine de l’Équipage du Chapeau de Paille a mis au point de nouvelles techniques pour mieux protéger ses amis. Il appelle lui-même ces techniques vitesse 2 et vitesse 3. Mais avec cela, l’homme en caoutchouc vient de jeter les bases de son entraînement.

Parce qu’à la suite de sa formation sur Rusukaina il a également pu utiliser la technique nettement plus puissante vitesse 4 qui a été le summum de sa puissance de combat pendant un bon moment. Dans son combat contre l’empereur Kaido sur Onigashima, Luffy déverrouille enfin ce que de nombreux lecteurs pensent être le sien. transformation finale décrire.

Vitesse 1 : Juste Luffy, sans manipulation particulière de ses pouvoirs gangrenés. Gear est le mot anglais pour gear, c’est-à-dire comme dans le changement de vitesse d’une voiture. Le protagoniste passe littéralement quelques vitesses et se bat à un niveau supérieur.

Juste Luffy, sans manipulation particulière de ses pouvoirs gangrenés. Gear est le mot anglais pour gear, c’est-à-dire comme dans le changement de vitesse d’une voiture. Le protagoniste passe littéralement quelques vitesses et se bat à un niveau supérieur. vitesse 2 : Luffy utilise ses jambes comme des pompes, augmentant instantanément le flux sanguin dans son corps. Les muscles et le cerveau sont alimentés en sang et en oxygène plus rapidement, ce qui signifie que le chapeau de paille peut réagir plus rapidement et attaquer plus fort.

: Luffy utilise ses jambes comme des pompes, augmentant instantanément le flux sanguin dans son corps. Les muscles et le cerveau sont alimentés en sang et en oxygène plus rapidement, ce qui signifie que le chapeau de paille peut réagir plus rapidement et attaquer plus fort. vitesse 3 : Gear 3 est obtenu en mordant le pouce droit de Luffy et en y soufflant de l’air pour gonfler les os comme un ballon. Ensuite, il peut diriger l’air d’os en os afin d’augmenter extrêmement certaines parties du corps et donc leur puissance de combat.

: Gear 3 est obtenu en mordant le pouce droit de Luffy et en y soufflant de l’air pour gonfler les os comme un ballon. Ensuite, il peut diriger l’air d’os en os afin d’augmenter extrêmement certaines parties du corps et donc leur puissance de combat. vitesse 4: L’avant-bras est enveloppé d’un haki d’armure avant que Luffy ne le morde, soufflant de l’air directement dans les muscles. Cette technique affecte tout le corps et pas seulement des parties individuelles du corps, et les spécifications peuvent être adaptées à la situation, c’est pourquoi il existe les formes Boundman, Tankman et Snakeman.

Cependant, Gear 5 n’est pas une évolution de ce que Luffy a commencé dans un entraînement individuel, mais la conséquence de l’éveil de ses pouvoirs démoniaques. Cela succède à Luffy pour la première fois dans la lutte contre Kaido. Après que l’empereur ait apparemment tué son adversaire, il est revenu avec une personnalité changée.

©Eiichiro Oda/Shueisha Inc.

One Piece : Comment fonctionne Gear 5 ?

Après L’éveil de Luffy nous apprenons d’eux Cinq sagesque le fruit du diable du Chapeau de Paille n’est pas le fruit Paramecia comme on le supposait précédemment Gomu Gomu no Mi mais le fruit zoan cryptide Hito Hito no Mi, Moderu : Nika, qui signifie autant que Homme-homme-fruit, modèle : Nika.

Ainsi, le protagoniste de One Piece en a un en mangeant le fruit du démon Des corps en caoutchouc comme le dieu du soleil Nika recevoir. Après son réveil, il devient aussi le personnification de ce dieuce qui lui confère toute une gamme de nouvelles capacités, car désormais ses possibilités au combat ne sont limitées que par son imagination.

Afin d’atteindre ce mode, Luffy doit avoir un spécifique rythme cardiaque force, qui correspond à celle du dieu soleil. Cela s’est produit automatiquement pour la première fois, pour des raisons inconnues, après le chapeau de paille depuis Empereur Kaido a été tué. La voix de Luffy, le ton de sa vie, s’était déjà éteinte.

Le battement de coeur qui Zounisha aussi comme tambours de libération appelé, peut maintenant être déclenché par Luffy à volonté, lui permettant de se transformer de façon permanente en dieu du soleil Nika. On vous en dit plus sur le dieu soleil dans notre dossier spécial One Piece : Qui est le dieu solaire Nika dans l’épopée des pirates ?.

©Eichiro Oda/Shueisha.

One Piece : Quelles sont les capacités de Luffy dans Gear 5 ?

Luffy est probablement au combat Pas de limites plus ensemble, car comme déjà mentionné, il est dit que le dieu soleil Nika au combat uniquement à travers sa propre imagination est attaché. Donc, si Luffy a l’imagination pour faire quelque chose, il pourra probablement le faire aussi. Il y a de nombreuses indications de cela après le premier réveil.

Par exemple, le protagoniste agrandit ses bras et ses mains à volonté sans avoir à les remplir d’air via Gear 3 au préalable. Il jette du kaido sans effort dans les airsbien que celui-ci soit sous sa forme de dragon imposant, et il colle le puissant souffle de flamme de son adversaire sans subir de gros dégâts.

Luffy se transforme également sans effort en géant dans Gear 5 et attrape un éclair à mains nues. Mais ce n’est pas tout, ses pouvoirs ont aussi un effet l’environnement dehors, il les transforme en caoutchouc au combat, comme il le fait déjà Don Quichotte de Flamingo et Charlotte Katakuri avec leurs pouvoirs.

Comme de nombreux lecteurs l’ont noté et confirmé par Eiichiro Oda lui-même, les nouvelles capacités de Luffy sont essentiellement les force de bande dessinéedonc l’étrange Physique des personnages de dessins animés dans les films d’animation. Alors que les lois normales de la physique sont objectives et immuables, la physique dans de tels films est purement subjectif et changeant.

©Eiichiro Oda/Shueisha Inc.

One Piece : Gear 5 a-t-il des inconvénients ?

Tout comme les autres formes de Gear, Gear 5 quelques effets secondaires. Ce mode consomme donc beaucoup d’énergiepour maintenir l’état d’éveil. Si Luffy est à la fin de ses pouvoirs, un message clairement visible, épuisement extrême celui qui empêche réellement le chapeau de paille de continuer à se battre.

Néanmoins, même à partir de cet épuisement, Luffy peut obtenir le battement de cœur spécial qui déclenche l’éveil. force. Dès que son cœur recommence à battre en rythme, il peut continuer à se battre. À quel prix n’est pas connu, même si l’on peut presque certainement dire que c’est son affecter l’espérance de vie devient.

Un autre effet secondaire est le éclats de rire, que Luffy obtient en tant que dieu du soleil Nika. Il trouve son rythme cardiaque changé et presque tout ce qui n’est pas très sérieux tellement drôle qu’il régulièrement se tordant de rire. De plus, il ne prend pas les combats assez au sérieux, au lieu de cela, il fait beaucoup de grimaces et de poses déformations corporelles insensées mis en valeur.

Pour aggraver les choses, certains aspects de sa disposition caricaturale semblent également affecter les gens dans un plus grand, mais encore sans nom. domaine d’activité transféré à. Les spectateurs ont déjà vu ses combats qui ont des déformations corporelles similaires, telles que la bande dessinée, yeux qui sortent de leurs orbites.

©Eiichiro Oda/Shueisha Inc.

One Piece : Pourquoi Oda a-t-il inventé Gear 5 ?

Dans une interview à PLUS DE 100 Miracle Talk Le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a révélé qu’après plus de 100 volumes, Gear 5 a marqué un tournant dans sa carrière. Il devait avoir l’intention de dessiner Gear 5 depuis longtemps, car il trouvait nocif que d’autres séries de mangas symboles graphiques et symboles disparaître.

Cela signifie des exagérations qui étaient autrefois caractéristiques du manga, comme l’apparition d’un ampoulelorsqu’un personnage a une idée, ou des jambes, en courant à la vitesse de l’éclair roues de voiture devenir. Cela est devenu de plus en plus rare, rendant les combats plus sérieux et plus sombres. Mais Oda voulait avec ses luttes avant tout amusant ont.

Pour ces raisons, il aimerait dessiner Gear 5, bien qu’il comprenne que certains lecteurs peuvent ne pas ne devrait pas aimer. Lui-même était initialement basé sur Tom et Jerry, mais il avait du mal à dessiner Luffy comme ça, puisque le monde de Tom et Jerry ne fonctionne que parce que les deux personnages l’utilisent. forme d’exagération pouvoir utiliser.

Dans One Piece, en revanche, seul Luffy peut utiliser la Toon Force alors qu’il est lui-même adversaires sérieux fait face à ce qui finit par devenir un déséquilibre fils. En attendant, cependant, Oda est convaincu qu’il a réussi à contourner ce problème avec sa façon de décrire Gear 5.