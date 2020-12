Boosie Badazz fait exploser Kanye West pour Drake

Boosie Badazz n’hésite pas à penser que Kanye West est obsédé par Drake.

En septembre, le rappeur de Baton Rouge a répondu à un message ironique de Ye, disant qu’il allait changer tous les accords commerciaux entre rappeurs et labels, à l’exception de l’accord de Drake.

« @kanyewest POURQUOI VOUS NE POUVEZ PAS GARDER TIRAGE DE VOTRE BOUCHE BRA🤷🏽‍♂️IM VA LE DIRE #stophatin #stophatin smh VOUS MONTREZ LA JEALOUSIE STR8 N VOUS N’AVEZ MÊME PAS FAIT QUE 🤷🏽‍♂️U RICH RICH N *** A 💰SMH », écrivait alors Boosie.

Il a davantage parlé de Kanye et Drake dans une interview récemment publiée avec VladTV et a qualifié Ye de haineux. Le patron de GOOD Music et Drizzy sont en désaccord depuis des années.

«Où ai-je menti? Demanda Boosie. « J’allais le dire trois semaines plus tôt à propos de son tweet. J’étais comme, est-ce que le monde va continuer à laisser ce mec s’en prendre à ce mec? Mec ne dis pas merde, je suis comme putain. Le monde en parlant de tout, qu’en est-il de lui juste continuer à dire le nom de cet homme? Et je n’aimais pas ça. J’ai l’impression qu’il s’en prend à mec. Il a continué. « J’ai pris des n *** comme ça a été choisi et j’ai fait des steppers et je les ai fait pour ne pas jouer avec. Je n’aime pas ça. Mec continue à baiser avec mec, qu’est-ce que c’est? Quelqu’un sait. Je ne sais pas, alors je l’ai dit. Je n’essayais pas de ne pas aimer Kanye West pour ça. Je ne l’aimais simplement pas pour être un haineux contre Drake. «

Que pensez-vous du message de Boosie?