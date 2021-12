« Hawkeye » Chapitre 3 : L’histoire de Maya, l’épée de Ronin et l’apparition du Kingpin ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Le troisième épisode de « Oeil de faucon”, La nouvelle série de Disney Plus et Marvel, se concentre sur le lien que Clint Barton et Kate Bishop forment, et la trame de fond de Maya Lopez. En fait, le chapitre commence par un flashback de 2007 où une petite Maya a du mal à s’adapter à l’école en raison de sa surdité.

Mais grâce au soutien de son père, William (Zahn McClarnon), Maya parvient à devenir une excellente combattante en observant attentivement ses rivales. Des années plus tard, Ronin arrive au gymnase pour assassiner les membres de la mafia sportive, dont son père, par conséquent, Maya cherche à se venger.

De retour dans le présent, Maya interroge Clint sur Ronin et bien qu’il essaie d’expliquer que Kate n’est pas la meurtrière et n’a mis le costume que par erreur, la fille de William ne le croit pas. Oeil de faucon prétend que Black Widow a tué Ronin, ce qui est vrai d’une certaine manière, mais rien ne convainc Lopez.

L’oncle de Maya n’est pas encore apparu, mais tout semble indiquer qu’il s’agit du Kingpin (Photo : Disney Plus / Marvel)

L’ÉVASION, LA POURSUITE ET LES FLÈCHES

Lorsque Clint parvient à se libérer, il se débarrasse facilement des membres de la mafia sportive, à l’exception de Maya, qui casse les écouteurs de Barton. Bien qu’il réussisse à s’échapper avec Kate, il ne peut pas communiquer avec elle pendant qu’ils échappent à López et à ses hommes.

Au milieu de la poursuite, Kate montre son talent avec un arc, tandis que Clint utilise différents types de flèches pour se débarrasser de ses ennemis : explosif, acide, fumée, grappin et même un qui augmente de taille.

Après avoir travaillé en équipe, le lien entre Clint et Kate se renforce lorsque la jeune femme aide Oeil de faucon avec un appel de son fils Nathaniel, qui lui assure qu’il va bien s’il n’arrive pas à temps pour Noël, ce qui brise le cœur du Vengeur.

Kate Bishop tirant sur l’une des flèches spéciales de Hawkeye (Photo : Marvel Studios / Disney +)

L’ÉPÉE DE RONIN

Après avoir réparé les aides auditives de Clint, Kate propose de pénétrer par effraction dans l’appartement de sa mère pour accéder aux informations de la base de données de l’entreprise de sécurité de sa famille. Elle découvre que Kazi, le bras droit de Maya, travaille pour ‘Sloan Limited’, mais avant qu’elle ne puisse en savoir plus, elle est exclue du système.

Alors que Clint Barton traverse la maison d’Eleanor, il rencontre Jack Duquesne (Tony Dalton), qui le menace avec l’épée Ronin, celle qu’il a volée lorsque les Survêtements ont attaqué la vente aux enchères du marché noir.

Un autre indice important de cet épisode de « Oeil de faucon« Est-ce l’apparence de l’oncle de Maya, qui, bien qu’il ne montre pas son visage, tout semble indiquer qu’il est Wilson Fisk, également connu sous le nom de Kingpin.